Holešinský: Plzeň má stále šanci začít předkolo doma

Na tu tým čeká už sedm zápasů, vydřela v nich jediný bod. V pátek chce mizernou sérii zlomit v Mladé Boleslavi, základní část pak Škoda zakončí v neděli doma s Motorem.

„V naší hře jsou sice i dobré věci, ale my hlavně potřebujeme najít cestu k vítězství. Teď máme poslední příležitost nakopnout se k nějaké vítězné vlně a pak se připravit na předkolo proti komukoliv tak, abychom ho dokázali zvládnout,“ burcuje sedmadvacetiletý slovenský reprezentant Holešinský.

Cestu k výhře hledáte již měsíc. Je to těžké období?

Nejdou nám přesilovky, od kterých bychom se mohli odpíchnout, celkově nám teď chybí taková jiskra. Schází nám i pár zraněných kluků, ale na to se nechci vymlouvat. Prostě zase musíme vyhrát a věřím, že v pátek už se to zlomí.

Leží na týmu deka, jak se říká?

Ano, cítíme tlak, že nám to ani nepadá do branky. A když už dáme čtyři góly, jako proti Třinci, dostaneme jich pět. Ale každý tým si během sezony projde lepším i slabším obdobím. A doufejme, že to horší už je za námi.

Kde vy osobně čerpáte sílu a pozitivní náladu?

Je těžké chodit na stadion při takové sérii porážek. Ale jsme dobrá parta a musíme se dát to kupy. Pomáháme si navzájem. Mimo stadion už toho moc nestihnu. Jdu se psem na procházku, snažím se vyventilovat myšlenky u nějakého dobrého seriálu a načerpat síly do dalšího dne.

I vy jste na gól čekal skoro měsíc, zkoušel jste mezitím nějaké osobní „ozdravné“ rituály?

Myslíte třeba hokejku do záchodu? (smích) To jsem ještě nezkusil, možná to teď před víkendem udělám. Jinak se snažím dělat všechno pořád stejně, abych byl na každý zápas dobře připravený. Věřím, že jsme silné mužstvo, dokázali jsme v téhle sezoně vyhrát sedm zápasů za sebou, snad se k tomu vrátíme.

Nejlépe hned v pátek v Mladé Boleslavi.

Bude to těžký zápas. Každé mužstvo potřebuje body, chce jít do play off v co nejlepší výchozí pozici a v dobrém rozpoložení. Ale pro nás je jediná cesta. Musíme si to v hlavách nastavit tak, že tenhle zápas zvládneme a zvítězíme.

Probíráte varianty, na koho v předkole narazíte?

Je jich stále hodně, momentálně se tím nijak nezaobírám. Pořád máme šanci začínat předkolo doma, o to se pokusíme. Doufám, že dva zbývající zápasy zvládneme a dostaneme se ještě do osmičky. To je teď náš nejbližší cíl.