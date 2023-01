Musíme se vyvarovat výpadků, říká plzeňský útočník Schleiss po těsné prohře

„Věděli jsme, že je to o kontaktní brance, kterou se nám podařilo ve třetí části také vstřelit. Ale bohužel přišla pozdě,“ hodnotil hlavní trenér Škody Petr Kořínek.

Plzeň srazil do kolen závěr druhé části. Po té první držela nečekané vedení 2:1, po pauze ustála i dvě oslabení, ale pak Pardubice za 208 sekund zasadily tři údery. Pavláta postupně překonali Vondráček, Cienciala a Košťálek.

„Těchhle pár minut nás zabilo,“ ulevil si plzeňský kapitán Jan Schleiss, který si v duelu připsal gól a asistenci. „Nevyhodili jsme kotouče ven z pásma, Pardubice z toho měly tlak a za dvě a půl minutu otočily skóre. Ve třetí třetině jsme již museli hru otevřít, dokázali snížit, jenže pak jsme si nepomohli přesilovkou, ve které jsme mohli srovnat,“ litoval Schleiss.

Pro Dynamo to byl slavnostní večer. Klub před utkáním během ceremoniálu vyvěsil ke stropu haly dres své útočné legendy Petra Sýkory s číslem 37. „Domácí výhry mám rád, takže jsem šťastný, že se to povedlo. Ale moc jsem ze zápasu neviděl, pořád jsem někde lítal. Pro kluky to bylo hodně těžké, protože program byl trochu posunutý. Tým se musel rozcvičovat v jiné hale a pak dlouho čekal na začátek. Vím, že to nebylo jednoduché,“ popisoval 44letý Sýkora, který s Pardubicemi získal dva tituly.

Plzeň těsnou porážkou ukončila sérii tří venkovních zápasů v řadě, vyválčila z nich dva body na ledě Českých Budějovic. Teď potřebuje zase zabrat, ale tým čeká další těžká šichta. Zítra od 17.20 hodin vyzve Škoda doma třetí Spartu.

„Těšíme se znovu před naše fanoušky. Bude to důležité utkání. Určitě je potřeba ho zvládnout, dobře se na Spartu připravíme. Ale musíme se vyvarovat výpadků,“ konstatoval útočník Schleiss.