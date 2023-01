Padla na nás deka, konstatoval v Třinci plzeňský útočník Holešinský

„Každý si musíme sáhnout do svědomí a zlepšit se do dalších zápasů. Když takhle budeme pokračovat, budeme hrát dole a to nikdo z nás nechce. Musíme tomu společně zabránit,“ hlásil 26letý Holešinský po prohře 2:3 s Vítkovicemi.

Až ve třetí části jste si dokázali vynutit souvislejší tlak, je to jeden z důvodů, proč se nedaří?

Neumím si to vysvětlit. Mluvíme o tom už delší dobu, že nemáme dobré začátky zápasů, nedokážeme tempo zachytit. Stalo se to znovu a je to něco, co do příštích utkání nutně potřebujeme zlepšit.

Na druhé straně, Vítkovice ve třetí části ze tří střel vstřelily dva góly a rozhodly. Štěstí?

Je to i o štěstí, ale štěstí přeje připraveným. My jsme šance měli, jenže je neproměnili, i tohle nás trápí v posledních zápasech. Musíme dál pracovat, každý musí začít od sebe. Jen stoprocentním nasazením v tréninku se zase vrátíme tam, kde chceme být.

Po vašem vyrovnání na 1:1 v přesilovce pět na tři jste pokračovali v klasické převaze. Byl to klíčový moment, že jste ji nevyužili?

Asi ano. Poslal jsem puk na teč Kubovi Pourovi, dobře to trefil, ale klobouk dolů před gólmanem, jak zasáhl. Musíme se víc tlačit do branky, bez gólů se nedá vyhrávat, nemůžeme to nechat jen na našich brankářích, je třeba jim pomoci.

I vaše přesilovky vypadají složitě, nepomůžete si v nich.

Padla na nás deka, nejsou teď naším opěrným bodem. O to víc se musíme snažit tlačit do zakončení.

Doma vás čekají ještě dva zápasy, v pátek přijede Litvínov, v neděli Mladá Boleslav. Je v tuhle chvíli výhoda nikam necestovat?

Je, ale pak nás zase čekají tři těžké zápasy venku. Musíme nasbírat co nejvíc bodů, každý se počítá. Letos je to tak, že dvakrát prohrajete, a jdete tabulkou dolů. A naopak.