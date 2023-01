Nemůžeme se schovávat za to, že máme hodně nemocných, říká plzeňský Piskáček

Škoda v předehrávce 35. kola extraligy potřetí v sezoně vyšla střelecky naprázdno.

Je složité se s touhle situací prát?

Nikdo nepanikaří. Holt je stav takový, že nám někdo chybí. Ale to nehraje roli, musíme hrát dál, naskakují další. Jezdí nám pomáhat kluci z Prostějova (Malák, Slanina), oni si mohou užít chvíli v extralize. Nemůžeme se schovávat za to, že máme hodně nemocných.

I když je to v oslabené sestavě fyzicky náročné?

Fyzicky to má každý tým stejně. Nejsme na tom hůř než ostatní, nemáme víc zápasů. Fyzicky jsme na tom dobře, máme super tréninky, skvělého kondičního kouče, je o nás postaráno. Jasně, viróza tím zahýbá, člověk je pár dnů bez tréninku, bez posilovny. Ale tři čtyři dny nevadí, to nehraje roli, tělo je zvyklé a dostane se do toho zpátky rychle. Musíme víc odpočívat, ale dá se to.

Proč to tedy proti Hradci Králové nevyšlo?

Nedali jsme góly, ani jsme neměli moc střel. Hradec hrál hrozně jednoduše. My jsme se ani moc neudrželi v útočném pásmu, bez toho tlaku, abychom soupeři trošku zavařili, to nejde. Pár střídání bylo dobrých, ale nebylo to vůbec konzistentní. Stálo nás hrozně sil vracet se šedesát metrů pro puk a znovu se snažit dostat do tlaku. Oni hráli účelně, my si s tím neporadili.

Bylo to o prvním gólu?

To jsou kdyby... Myslím, že jsme vyhráli spoustu zápasů, kdy jsme inkasovali jako první a hráli jsme normálně dál. Teď jsme se ale vůbec nedostali do tlaku. Byly tam nějaké pološance, ale nic velkého.

Dá se říci, že jste odehráli jeden z nejhorších zápasů v sezoně?

Co mám na to říci... Dostali jsme čtyři góly, nedali žádný, podle výsledku asi ano.

Navíc hned v neděli vás čeká cesta do Třince a další těžký duel na ledě úřadujícího mistra.

Bude to zápas jako každý jiný, začíná se od nuly. Já ještě letos nehrál lehké utkání. Myslím, že tenhle rok se v extralize ani žádná snadná hrát nebudou. Bude to velký boj až do konce základní části a já doufám, že pro nás pak i boj v play off. Takže i v neděli v Třinci to začne od nuly a nemyslím, že by se v kabině našel někdo, kdo by vám řekl, že tam jedeme prohrát.