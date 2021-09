Návrat mi zhořkl, přiznal hradecký kouč Čihák po porážce v Plzni

Sváteční triumf. Mladý první útok zničil Hradec Na Den české státnosti si plzeňští hokejisté nadělili vítězství. V domácím prostředí porazili v rámci 9. extraligového kola Hradec Králové 4:2, bodovali popáté v řadě a v tabulce momentálně okupují devátou příčku. Sváteční zápas, na který dorazilo pouze něco přes dvě tisícovky diváků, byl speciální z vícera důvodů. Tak třeba se poprvé od odchodu z trenérské pozice vrátil do Plzně bývalý kouč Ladislav Čihák a poslední utkání za Škodu odchytal před odchodem do zahraničí Dominik Furch. Pozitivem byl výkon mladého prvního útoku, ze kterého se neprosadil střelecky pouze Kodýtek. Jeho parťáci Kantner a Schleiss ovšem Západočechům vystříleli triumf. Utkání začalo náporem hostů, ten ale Plzeň přežila a okamžitě udeřila. Filip Přikryl si po Malátově akci našel vyražený puk a doklepl jej do sítě. Pořádně krutý byl úvodní zásah především pro Henriho Kiviaha. Sedmadvacetiletý finský gólman debutoval v brance Hradce, poprvé kapituloval však už po necelých třech minutách. „Hned při prvním pobytu v útočném pásmu jsme skórovali, při přesilovce jsme ale vedení zase ztratili,“ konstatoval plzeňský kouč Václav Baďouček. Nutno podotknout, že Škoda inkasovala před koncem úvodní třetiny lacině. Schleiss ztratil puk v útočném pásmu a vyslal dvojici protihráčů do brejku. Lukáš Cingel vzal zodpovědnost na sebe a v oslabení propálil loučícího se Furcha. Jenže v další početní výhodě naopak Plzni pomohlo štěstí, to když Martins Dzierkals otřel svůj pokus o brusli bránícího Nedomlela, od které se puk odrazil do sítě. Pět minut před koncem přežila Plzeň oslabení a při následné hře proti prázdné brance pečetil vítězství Jan Schleiss. Přitom utkání mohlo mít ještě zápletku, o pár vteřin dříve totiž jeho parťák Kantner opuštěnou klec minul. Jenže Škodu to nakonec mrzet nemuselo. „Je pro mě příjemné, že můj poslední zápas je vítězný. Jsem rád, že Plzeň sbírá body a kluci jsou na dobré vlně,“ pronesl gólman Furch. Na pozápasové tiskové konferenci zároveň prozradil, že je blízko novému angažmá, ale smlouvu podepsanou zatím nemá. V pátek má Škoda herní volno. Do akce se opět dostane v neděli, kdy na západě Čech přivítá trápící se Liberec.