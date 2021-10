Nesmí nám ujet vlak, říká hradecký útočník Lev před duelem s lídrem

„Liga je extrémně vyrovnaná, a tak i když je teprve začátek sezony, je každý výsledek extrémně důležitý, aby nám neujel vlak, protože pak by se to těžko chytalo,“ uvedl pro klubový web hradecký útočník Jakub Lev.



Pohled na průběh soutěže a aktuální tabulku před pátečním 10. kolem mu dávají za pravdu. Posuďte sami: Po nedělním skvělém obratu v prestižním derby s Pardubicemi se Mountfield vyhříval na druhé příčce tabulky, ale po úterní porážce v Plzni je až pátý s jediným bodem náskoku před Plzní, která je až devátá.



Případná dnešní bodová ztráta by tak hradecké mužstvo mohla stáhnout znovu výrazně dolů. Přitom do Hradce nepřijíždí právě nejlehčí soupeř, Mladá Boleslav totiž na první příčce bodově zatím trochu vyčnívá. Je nyní na Mountfieldu, aby ji přibrzdil a sám si pomohl.



Hradec - Boleslav Pátek 18.00 online

„Boleslav je dobrý tým, potvrzuje to už dva tři roky, a i letos hraje nahoře. Její hra je hodně o bruslení a o systému, takže nesmíme dělat chyby a nedarovat jim góly,“ zdůrazňuje Lev hlavní důležité věci, které by Hradci mohly k výhře pomoci. Jejich dodržování mu chybělo v předcházejícím zápase.



Na ledě Plzně Hradec prohrál 2:4. „Trochu jsme jim to darovali, což platí o gólech, které nám dali. My jsme vstřelili jen dva a to je málo. Nějaké šance jsme také měli, ale nedokázali jsme je proměnit,“ poznamenal hradecký útočník. Mountfieldu se v útoku skutečně moc nedařilo a na plzeňského brankáře od něj nedoletělo ani dvacet střel,



Hradecké v Plzni mrzela hlavně situace ve druhé třetině. Nejprve totiž vyrovnali na 2:2 a zvýšili šanci na bodový úspěch, ale jen za 26 vteřin si nechali dát třetí gól, kterým domácí znovu pustili do vedení.

„Základním pravidlem po gólu je, že se dvě tři střídání musí hrát jednoduše, ať se hra srovná. Ne že to tam namažete mezi kruhy jako my,“ uvedl Lev, „gól, který jsme dostali po našem vyrovnání na 2:2, podle mě rozhodl.“

Mladoboleslavští vyšli z dosavadních čtyř zápasů v arénách soupeřů pouze jednou naprázdno. Vzájemná utkání obou celků na východě Čech přináší poslední dobou mimořádně vyrovnané souboje. Za předchozí čtyři sezony vyhráli v základní hrací době jednou domácí (2:0) a jednou hosté (4:3), dokonce čtyřikrát se rozhodovalo v prodloužení či nájezdech.