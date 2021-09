Jsme lepší a uděláme z toho blamáž, ulevil si plzeňský Schleiss

Sedmadvacetiletý forvard prožil v pátek tříbodový večer, ke dvěma gólům přidal asistenci. Svojí druhou trefou ve druhé třetině vyhnal z branky brněnského gólmana Tomka, ale ke třem bodům to domácím nepomohlo.

Ještě ve stejné části vrátily Kometu do zápasu dvě branky v rozmezí 32 vteřin a ve třetí třetině hosté dokázali skóre přetočit. Plzeň naprosto vypadla tempa, až nevídaná minela Holíka jí dvě vteřiny před koncem darovala vyrovnání.

Co vlastně říci po tak divokém průběhu?

První třetina byla od nás skvělá, oni neměli vůbec nic. Do poloviny zápasu hrajeme dobře, lítáme na ledě a vedeme o tři góly. A pak z toho uděláme zbytečně absolutní blamáž. Nakonec jsme měli z pr... kliku, že nám to dvě vteřiny před koncem Holas (Petr Holík) namazal na vyrovnání. Takže zaplaťpánbůh alespoň za bod.

Holík předvedl málo vídaný zkrat. Tři vteřiny před koncem měl za brankou puk na hokejce, jenže ho mizerně vyhodil a Lang z poslední střely srovnal. Jak jste to viděl?

Já byl zrovna ve vrátkách a zády k ledu, viděl jsem najednou skákat kluky radostí. Až pak jsem se na to podíval na kostce nad ledem. Vidíte, takový hráč jako blázen a udělá v závěru takovou chybu. Nám pomohla.

Ztratili jste pohodlné vedení 4:1, pak zcela vypadli z rytmu. Je to už v hlavách, protože bodů nemáte na rozdávání?

Vůbec nevím. Kdybychom to věděli, asi nedostaneme takové góly. Chce to udržet takovou hru, jakou jsme předváděli v první třetině, kdy jsme byli jasně lepší. Pak se to sesypalo. Ale nechci být negativní. Kdybychom tomu podlehli v kabině, je to nejhorší, co se může stát. Musíme si z toho vzít to dobré. Půlku zápasu jsme Brno točili. Pak jsme udělali chyby. Víme o nich, musíme na tom pracovat. Ale nesmíme za žádnou cenu podlehnout negativní náladě.

Tak zůstaňme pozitivní. V utkání jste si připsal dva góly, v sezoně už jste na čtyřech trefách.

Byla to týmová práce. Při prvním gólu odvedl na naší modré super akci Kantýs (Matyáš Kantner). To je přesně ta černá práce, která není vidět. Kdyby to neuhrál, nejedeme dva na jednoho. Pak mi to Kody (Petr Kodýtek) krásně předložil a já to dobře trefil. Ve druhé třetině jsme je pak v přesilovce přečíslili v rohu, David Jiříček mi ještě posunul puk na kruh a já pálil z první. Gólmanovi to propadlo.

Co způsobilo, že jste pak soupeře nechali výsledek otočit?

Přestali jsme hrát jednoduchý hokej, který nás v první třetině dostal nahoru. Byli jsme lepší, hráli na místech, kde se máme pohybovat. Pak od toho nesmyslně odstoupíme a z toho pramenily chyby. A napadaly nám tam góly.

Věřil jste po vyrovnání na 5:5, že zvládnete alespoň prodloužení nebo nájezdy?

První minutu jsme je točili, měli dobrou šanci. Pak jsme udělali faul a se štěstím to udrželi. A nájezdy? Nevím, nedali jsme ani gól. Možná, kdyby v jejich brance zůstal první gólman, je to jiné... (úsměv) Ale nájezdy už byly odrazem toho, co jsme předvedli ve třetí třetině. Bod musíme brát. Kdy se poštěstí, že ho získáte dvě vteřiny před koncem zápasu.