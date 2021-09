Chlapík loboval, Salák kouzlil. Sparta doma rozjíždí vítěznou šňůru, ale...

„Úžasný, jako hráči to vnímáme, je to šíleně znát. Vážíme si každého člověka, co si v téhle době najde čas přijít na zápas,“ říkal po utkání Filip Chlapík.



Právě útočník, který se po dlouhodobém pendlování v Kanadě i štaci ve finském Lahti vrátil do Česka, rozhodl nedělní klání. A to dost atypicky – lobem. Při přesilové hře dostal přihrávku od Davida Kašeho a vypálil z pravého kruhu pro vhazování. Do trajektorie letícího kotouče se postavila hokejka bránícího Dalimila Mikysky.

Od ní poté puk vyletěl do výšky, přeplachtil brněnského brankáře Lukáše Klimeše a zapadl až do jeho branky. Až tato šťastná náhoda tak přisoudila druhý bod domácím, kteří měli dlouho problémy překonat gólmana modrobílých.

„Docela štěstíčko, beru to. Takovéhle góly jsou potřeba... Tohle se mi ještě nestalo, ale štěstíčko musí být,“ komentoval produktivní 24letý Chlapík.

Co se týče vypracovaných šancí, neměly si oba celky moc co vyčítat. Tak jako sparťané několikrát neuspěli proti Klimešovi, i Brňané pravidelně ztroskotávali na Alexandru Salákovi.



Už na konci prvního dějství jeho mrštnost zblízka nejlépe poznal útočník Petr Holík. Ten před sebou měl z velké části odkrytou bránu, avšak vyslal puk jen do místa, které mu Salák ucpal lapačkou.

„Netrefil jsem to dobře... Samozřejmě to byl od něj dobrý zákrok, ale byla tam moje chyba, že jsem puk dostatečně nezvedl. Dobře to chytl, já jsem to špatně trefil,“ uvedl Holík. A Salák na jeho slova reagoval: „Když to Petr takhle říká... Já jsem za to rád, že to netrefil.“

Utkání 8. kola hokejové extraligy: HC Sparta Praha - HC Kometa Brno. Zleva brankář Sparty Alexander Salák a Martin Zaťovič z Komety.

Rodák ze Strakonic svým výkonem potvrdil, že mu vyhovuje, když na něj jde více střel. Zapsal 28 zásahů, Pražané zase další výhru. Už čtvrtou za sebou. Sami se však touhle statistikou nechtějí uspokojit. Soudě alespoň podle jejich vyjádření.

„Snažíme se najít balanc. Víme, že není dobrý být ani moc dole, ani moc nahoře. Ke každému zápasu chceme přistupovat stejně,“ komentuje Chlapík.

Nijak výrazně nejásá ani kouč Sparty Josef Jandač, ba dokonce přichází se střízlivým a rezervovaným postojem: „Na hodnocení je brzy, pořád jsme teprve na začátku. Pro nás bude důležité, aby mužstvo zůstalo zdravé a mohli jsme se připravovat na další utkání, jelikož se hraje obden.“

Zároveň tím naráží na momentálně asi jediný problém, který možná trošku kalí náladu ve sparťanské kabině. Zranění si ze zápasu proti Kometě odnesli bek Michal Moravčík a v útoku jeho jmenovec s céčkem na dresu Řepík. Ani jeden střetnutí nedohrál.

K nim je ještě třeba přičíst zdravotně indisponované Vladimíra Sobotku, Adama Poláška a Tomáše Pavelku. Přitom poslední dva jmenovaní jsou zrovna tak členy obranných formací.

„My prakticky každý zápas dohráváme na pět beků, hrajeme v hodně okleštěné sestavě. Dneska se nám naštěstí vrátil alespoň Jurčina, ale vypadl nám Moravčík... Bohužel nás to potkalo takhle na začátku. Patří to k hokeji,“ dodal smířlivě Jandač.



Před dalším zápasem na vlastním ledě tak musí řešit zejména to, jak seskládá defenzivní řady. V úterý do Prahy přijedou Vítkovice.