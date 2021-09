Vedení 4:1 nestačilo. Laciné góly Komety změnily ráz utkání, štve plzeňského kouče

„Zlomová byla situace, kdy jsme ve druhé části v oslabení trefili tyč a mohli vést 5:1. Pak jsme místo toho dostali dva slepené a laciné góly. Ty úplně změnily ráz utkání,“ povzdychl si kouč Škody Miloš Říha.

Domácí půl zápasu vládli. Ve 25. minutě Schleiss druhou trefou večera zvýšil na 3:0 a vyhnal gólmana Tomka z branky, na snížení Horkého záhy v další přesilovce šikovným manévrem a parádní střelou od modré odpověděl Jiříček. Jenže Brno poté vrátily do zápasu dvě branky v rozmezí 32 vteřin.

„První třetina byla od nás skvělá, oni neměli vůbec nic. Do poloviny zápasu hrajeme dobře, ale pak z toho uděláme blamáž,“ zlobil se útočník Jan Schleiss.

Kometa si šla trpělivě za svým, naopak domácí ve třetí třetině naprosto vypadli z tempa. Plzeň nezachránil ani úchvatný zákrok Pavláta lapačkou proti střele Horkého ve 49. minutě. Hned vzápětí jej po buly propálil Vincour a za dalších 84 vteřin přetočil skóre Mueller - 4:5.

„Po špatném vstupu jsme byli rádi, že jsme výsledek otočili. Nakonec chyběl kousíček, abychom získali všechny tři body,“ popisoval brněnský asistent Jiří Horáček.

Hosté v poklidu kontrolovali vedení, Škoda se vůbec nedostala do tlaku. Jenže tři vteřiny před koncem předvedl nevídaný zkrat Holík. Mohl za brankou podržet puk, místo toho jej chtěl vyhodit ze třetiny. Jenže kotouč mu sklouzl a dopadl mezi kruhy, odkud jej Lang pohotově poslal do sítě. „Ani to nechci komentovat. Chyby jsou prostě součástí hokeje,“ reagoval Horáček.

„Já byl ve vrátkách a najednou jsem viděl kluky skákat. Až pak jsem to viděl na kostce nad ledem. Vidíte, hráč jako blázen a udělá takovou chybu,“ glosoval Schleiss.

V závěru prodloužení Škoda ustála oslabení po faulu Dzierkalse, lotyšský šikula pak nemohl ani na nájezdy. Z deseti pokusů se ujal jediný, ve druhé sérii překonal Pavláta Horký. „Aspoň bod si kluci za výbornou práci do polovinu zápasu zasloužili,“ ulevil si Říha.