Hradecký trenér Martinec si vybral asistenty: Čiháka a Svobodu

„Na skladbě realizačního týmu jsme s Tomášem pracovali od jeho oficiálního uvedení na pozici hlavního trenéra. Chtěli jsme přivést zkušené, pracovité kouče s konkrétním zaměřením a jsem rád, že se nám podařilo domluvit právě s těmito trenéry, kteří byli vlastně naší první volbou,“ uvedl generální manažer hradeckého klubu Aleš Kmoníček.

Samotný Martinec má v tuto chvíli jiné hokejové starosti, už několik dnů pobývá v americkém Dallasu, kde v pondělí bude jako asistent hlavního kouče u toho, až tam začne světový šampionát hráčů do 18 let.

Po návratu ho čeká, společně s novými spolupracovníky, nový úkol. „Za poslední rok a půl se tým hodně obměnil, takže přípravu i způsob hry budeme muset částečně uzpůsobit hráčům, které máme k dispozici. Každopádně budeme chtít hrát fyzicky velmi náročný, celoplošný hokej a tomu podřídíme už tréninky na suchu,“ uvedl kouč Martinec.

A noví členové realizačního týmu? „Obecně mohu říct, že Petr Svoboda by se měl věnovat obráncům a také bude více propojen do naší mládežnické Akademie. Láďa Čihák by měl mít na starosti útočníky,“ uvedl Kmoníček s tím, že by se realizační tým měl rozrůst ještě o jednoho muže, „rádi bychom ještě rozšířili realizační tým o trenéra, který by dostal na starost rozvoj našich mladých hráčů v Kolíně a působil by v tamní organizaci.“ S prvoligovým Kolínem Hradec zahájil spolupráci před minulou sezonou.

Čihák má za sebou úspěšné působení v Plzni. Strávil tam posledních devět let, poslední tři jako hlavní kouč extraligového týmu. Svoboda už v Hradci po boku Martince pracoval v letech 2018 až 2020, zároveň byl zapojen do výchovy mladých hokejistů. V uplynulém roce měl obdobnou náplň v prvoligové Jihlavě.