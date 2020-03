Chtěli jsme začínat doma, ale porveme se s tím, věří plzeňský Jank

„Věřím, že na tuhle statistiku dokážeme zapomenout. Připravíme se na Mladou Boleslav do nejmenšího detailu, aby nás ničím nepřekvapila. Začíná nová soutěž, všechno jde od začátku. Co bylo, to bylo. Ve čtvrtfinále musí být náš výkon stoprocentní,“ prohlásil obránce Škody Bohumil Jank.

Až v 52. kole Plzeň přišla o pozici v elitní čtyřce, klesla na pátou pozici a ztratila výhodu domácího startu ve vyřazovací části.

„Bude to pikantní série. Hodně bruslivá a těšíme se na ni. Chtěli jsme začínat doma, tam jsme hodně silní a fanoušci nás ženou, ale s tím už nic nenaděláme. Musíme se s tím poprat, pracovat, bojovat a urvat tam aspoň jeden zápas,“ plánoval Jank.

Pasivní má Plzeň s Mladou Boleslaví i bilanci v letošní sezoně, třikrát se soupeři musela poklonit. Pokořila jej jedinkrát, den před Silvestrem doma 3:2 po samostatných nájezdech.

„Ale tyhle statistiky jsou hodně ošemetné. Můžete někoho porazit čtyřikrát za sezonu a pak vás v play off vyřadí ve čtyřech zápasech,“ varoval mladoboleslavský matador Jakub Klepiš. „Víme, že si musíme dát pozor na Milana Gulaše, to je jasné. Ale jeden hráč družstvo netvoří, musíme být obezřetní a připravit se na všechny.“

Mladá Boleslav letos počítá rekordní zápisy. Nabrala 92 bodů a obsadila čtvrtou příčku, to jsou historicky nejúspěšnější umístění klubu po základní části.

Ale pokud zůstaneme u pozitivních statistik, zapadnout nemohou ani ta plzeňská. Gólman Dominik Frodl vychytal sedmkrát čisté konto a dohromady 29 vítězství. To je nejvíc ze všech brankářů v soutěži. V Třinci už mu navíc kryl záda Jaroslav Pavelka, který téměř celý ročník promarodil.

A kapitán Milan Gulaš se stal nejproduktivnějším hráčem a zároveň nejlepším střelcem základní části, nabral 76 bodů za 35 gólů a 41 asistencí. Skvělá čísla!

Popáté v řadě navíc koruna pro krále střelců putuje do Plzně, v předchozích letech se dvakrát radoval Dominik Kubalík, jednou Tomáš Mertl a nyní dvakrát v řadě Gulaš.

Ale i tahle čísla se nyní mažou.

„Play off je jiná soutěž. My máme nejvyšší cíle a chceme jít krůček po krůčku. Teď máme před sebou Mladou Boleslav a uděláme všechno pro to, abychom ji vyřadili. Co bylo, to bylo. Začínáme venku a je to jen o nás, jak se na sérii připravíme,“ mínil útočník Jan Eberle.