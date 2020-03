Protivníka pro play off si nevybíráme, tvrdí plzeňský Kaňák

Situace mezi druhým a pátým místem je před dnešním posledním kolem pořádně vyrovnaná. Jisté je, že pokud Plzeň v Třinci vyhraje (i za dva body), skončí druhá a narazí na soupeře z předkola. V takovém případě se nejpravděpodobnější variantou jeví být Olomouc, jež bude s jistotou po základní části sedmá, a pokud uspěje v předkole, půjde právě na druhý celek tabulky.

Tabulka se však pořádně zamotá, pokud Škoda prohraje. Pak může dokonce skončit až pátá, což by dost možná znamenalo pohromu. Play off by totiž začínala na ledě soupeře, kde má žalostnou formu. Na to by došlo v momentu, kdy by Plzeň nezískala ani bod, Mladá Boleslav zvítězila po šedesáti minutách nad Zlínem a Sparta jakýmkoliv způsobem přemohla Olomouc.

Proč? Škoda má totiž s oběma zmíněnými protivníky horší vzájemnou bilanci, i v případě minitabulky tří mužstev by na tom byla nejhůře. A právě na stadionu Mladé Boleslavi by play off zahajovala. Jisté pouze je, že pokud obsadí Plzeň třetí místo, bude začínat čtvrtfinále doma proti brněnské Kometě.