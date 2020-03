Plzeňský Eberle o svém zranění: Byl to otřes mozku, takže na palici

„Byl to otřes mozku, takže to bylo pěkně na palici,“ sarkasticky třicetiletý Eberle okomentoval své vleklé zranění po úterním vítězství nad Brnem 3:2. „Ale snažím se nebýt pesimistický a vzít si z toho to dobré,“ doplnil kladenský rodák, forvard s vysokoškolským diplomem ze zemědělské univerzity.

Co pozitivního jste si tedy z té dlouhé pauzy vzal?

Užil jsem si malého synka, měl volno. Odpočinul jsem si od hokeje. Ne, že bych do něj někdy neměl chuť, ale teď ji mám ještě daleko větší. Chci se podílet, nebýt v týmu do počtu. Doufám, že tažení sezonou pro nás bude ještě dlouhé.

Návrat po otřesu mozku ani uspěchat nejde, dokázal jste být stále trpělivý?

Když člověk nemůže dělat nic, je to těžké. Musíte jenom odpočívat. Chci to ale zaklepat, žádné tak dlouhé zranění jsem v kariéře nikdy neměl, teprve teď mě potkalo. Doufám, že už jsem si to vybral a budu moci makat dál. Pomohlo mi to, že jsem nebyl do ničeho tlačený. Kluci hráli výborně, pořád se držíme na špici, kde chceme být. Mohl jsem se tak úplně zotavit.

A mačkat spoluhráčům palce alespoň na dálku.

Tohle je těžké pro každého zraněného hráče. Vlastně vás to z hlediště nebaví. Protože chcete být na ledě, zažít ten adrenalin. Chcete se na tom všem podílet, právě to nás přece naplňuje.

Návrat je to zdařilý, s týmem jste slavil domácí výhry nad lídrem z Liberce i nad Brnem. Proti Kometě jste otáčeli stav z 0:2. Bylo vítězství o to cennější?

Dostali jsme rychle dva góly, ale snažili se zase zvednout. Možná nás to zaskočilo, ale pak se ještě v první třetině naše hra výrazně zlepšila. Ve druhé části jsme vyrovnali, to nás ještě víc nakoplo. Ale především, ten zápas byl hlavně o Matyášovi. (Kantnerovi, autorovi hattricku, pozn. aut.)

Boj o druhou příčku Postavení v tabulce 2. Škoda Plzeň 92 bodů 3. Oceláři Třinec 90 bodů 4. Sparta Praha 90 bodů 5. Mladá Boleslav 89 bodů V pátek se hraje (od 18 hodin) Oceláři Třinec - Škoda Plzeň Sparta Praha - HC Olomouc Mladá Boleslav - PSG Berani Zlín Výsledky vzájemných zápasů Plzeň - Třinec 6:1, 2:5, 5:2, ? Plzeň - Sparta 6:7p, 2:3sn, 1:2p, 6:3 Plzeň - M. Boleslav 1:4, 3:4p, 3:2sn, 1:3



Výhra vás posunula na druhé místo a v posledním kole tohle umístění budete bránit na ledě Třince. Ale také ještě můžete klesnout na pátou pozici a přijít o výhodu začít čtvrtfinále doma.

Chceme se umístit co nejlépe. Základ je začít play off doma. A z čím lepší pozice to bude, tím lépe. Tabulka přece jen o něčem dlouhodobém vypovídá. A kdyby se nám povedlo udržet se druzí a jít na tým z předkola, znamená to i o dva dny delší odpočinek. Můžeme se dobře připravit, zatímco tým z předkola bude trošku unavený.

Pátek rozhodne také o sestupujícím, namočené jsou stále tři týmy - Kladno, Litvínov a Pardubice. Tipnete si, na koho Černý Petr vyjde?

Pro mě je to osobně hodně těžké. Já na Kladně vyrostl, dostalo mě do vrcholového hokeje. Kouká se mi na to strašně těžce, mrzí mě, do jaké situace se dostali. Ale pořád kluci mají o co hrát a v Litvínově si to můžou i sami uhrát. Doufám, že ten zápas zvládnou a zachrání se. V Kladně jsem zažil to, že nejvyšší soutěže hrajete jako odchovanec klubu, právě v něm chcete dokázat, že na extraligu máte. Tuhle šanci tam přeju i dalším klukům.