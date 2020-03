Nepříjemný plzeňský sešup. Jak si triumfující Třinec zajistil Ligu mistrů

Zvětšit fotografii Brankář Třince Jakub Štěpánek zasahuje, jistí ho Tomáš Kundrátek a Tomáš Mertl z Plzně sleduje, kde skončí puk. | foto: ČTK

Do pořádně nepříjemné situace se dostali hokejisté Škody Plzeň. Přestože dlouho drželi pozici v elitní čtyřce, která by jim zajišťovala domácí prostředí pro úvod čtvrtfinálové série play off, v pátek v Třinci utrpěli v závěrečném extraligovém kole základní části porážku 0:3 a kvůli shodě výsledků klesli až na konečnou pátou příčku.

Proč? Plzeň nasbírala stejně jako Sparta Praha a Mladá Boleslav 92 bodů, jenže v minitabulce těchto třech týmů je na tom nejhůře, co se bodového zisku ze vzájemných duelů týče. Jágr a jeho Kladno sestupují, v play off jde na sebe Sparta s Kometou Zpravodajství z pátečního 52. kola Západočeši tak pocestují k prvnímu čtvrtfinálové zápasu do Mladé Boleslavi, což je mužstvo, nad kterým dokázali v sezoně dosud zvítězit pouze jedinkrát, navíc až po samostatných nájezdech. Dvakrát prohráli v základní hrací době, jednou brali bod. Přitom i ten by Plzeňanům tentokrát stačil k udržení výhodnější pozice, jenže v Třinci mělo utkání od začátku jednoznačný scénář. Vždyť už po necelých třech minutách našel Matěj Stránský rozjetého Martina Růžičku, jenž bekhendem zasunul puk mezi betony plzeňského gólmana Dominika Frodla. Stránský se pak prosadil o deset minut později, z vrcholu kruhu pro vhazování pálil tahem naprosto přesně. Plzni se směrem dopředu vůbec nevedlo, Třinec navíc hrál velice disciplinovaně a v závěru přidal třetí zásah. Škoda tak nebodovala venku podeváté v řadě. Během této nelichotivé série, která se táhne od poloviny ledna, vsítila jen osm branek, zato inkasovala sedmatřicetkrát! Do začátku play off tak je na čem pracovat. Plzeň odehraje úvodní střetnutí série na čtyři výhry na mladoboleslavském ledě v pondělí 16. března, druhé klání bude následovat hned o den později. Poté následuje dvoudenní pauza a přesun na západ Čech. V Logspeed CZ Areně se bude s jistotou hrát v pátek 20. a sobotu 21. března. Třinečtí jsou druzí a čekají na soupeře v play off Góly Růžičky a Stránského už v první třetině, pozorná obrana a neprůstřelný Štěpánek. V tom byl základ vítězství hokejových Ocelářů Třinec nad Plzní. Oceláři půjdou do play off z druhého místa, jímž si vybojovali účast v Lize mistrů. To je forma! Třinecký gólman Štěpánek má dvě nuly za sebou Boj o obhajobu titulu začnou ve své hale 18. a 19. března proti týmu z předkola - Olomouci, Hradci Králové, nebo Karlovým Varům. „Plzeňští měli za sebou dlouhou cestu, takže jsme na ně chtěli vletět, což se nám povedlo. Dali jsme rychlý gól a zápas se pak nějak táhl až do konce,“ řekl třinecký brankář Jakub Štěpánek, který podruhé za sebou udržel čisté konto. „To se mi v mistrovských utkáních ještě nestalo.“ Navíc proti prvnímu Liberci a do pátku druhé Plzni.