To je forma! Třinecký gólman Štěpánek má dvě nuly za sebou

Oceláři si i díky tomu, že Sparta ztratila s Olomoucí bod, vybojovali druhé místo a účast v Lize mistrů. Štěpánka čekají vyřazovací boje po čtyřech letech. Naposledy je zažil s Bernem, s nímž získal švýcarský titul.

Opravdu jste ještě nikdy nevychytal dvě nuly za sebou?

Ne. Vždycky jsem něco dostal.

Znamená to, že před play off máte formu?

Jsem za to samozřejmě rád, ale tím, že jsme druzí, se nám natáhla pauza o další dva dny, skoro na dva týdny. To je hodně dlouhá doba, ale samozřejmě se budu snažit se v nějaké formě udržet. Play off je nová soutěž a začneme od nuly. Doufám, že budeme hrát ještě dlouho a potom budeme všichni šťastní.

Vaše nuly svědčí i o tom, že třinecká obrana funguje, že?

Ostatní musejí gólmanovi pomoct. Sám to nikdo nezvládne. Kluci přede mnou odvádějí parádní práci a já jenom doufám, že si to přeneseme do play off. Tam se už nehraje na nuly, nebo obdržené góly, ale na vítězství. Tam už mi nějaké čisté konto bude jedno, hlavně, když vyhrajeme.

Připravovali jste se před utkáním s Plzní na nejproduktivnějšího hráče extraligy Milana Gulaše?

Připravovali jsme se celkově na Plzeň, ale Milana každý zmíní, kdo proti němu hraje. Věděli jsme, že přes něho hodně hrají přesilovky. Když je měli, byli nepříjemní, zamkli nás. Ale zvládli jsme to. Jsme rádi, že play off začneme doma.

Ve čtvrtfinále narazíte na soupeře z předkola. Koho byste si přál?

Abych řekl pravdu, nečekal jsem, že budeme druzí. Myslel jsem si, že budeme třetí a budeme hrát s Kometou. To byl můj tip před zápasem. Žádný soupeř ale nebude lehký. Je úplně jedno, kdo na nás vyjde. Musíme se připravit na každého.

Vzhledem k cestování by zřejmě byla lepší Olomouc, než Karlovy Vary, ne?

Kilometrově určitě. Ale s Olomoucí se nehraje lehce stejně jako s ostatními celky. Člověk si nevybere. Kdybych si měl vybírat, nevím, na koho z těch sedmi týmů bych ukázal. Raději nevybírat a poprat se s tím, kdo přijde.

O víkendu budete mít volno. Kam vyrazíte?

Užiju si to s rodinou. Po dlouhé době nás čeká volný víkend. Aspoň si trošku vyčistíme hlavu. Na lyže do Itálie nepojedu. Budu v teple domova.

Asi by bylo nepříjemné hrát před prázdnými tribunami, takže i vás straší koronavirus, který se šíří mimo jiné z Itálie?

Byl bych rád, kdyby ten strašák vůbec nebyl. Bez diváků by to bylo smutné, komorní. Nevím. Už jsem se ale obával, že i dnes budeme hrát bez fanoušků, ale naštěstí tomu tak nebylo.