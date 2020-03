Hrát bez diváků bude smutné, mrzí třineckého brankáře Štěpánka

„Jsem samozřejmě rád, ale tím, že jsme druzí, se nám natáhla pauza skoro na dva týdny. To je hodně dlouhá doba, ale samozřejmě se budu snažit udržet v nějaké formě,“ řekl Štěpánek.



Naposledy jste hrál play off v roce 2016 s Bernem, s nímž jste získal švýcarský titul. Jaké to je, chystat se na vyřazovací boje po čtyřech letech?

Nad tím jsem už přemýšlel. Čtyři roky... Ve Slovanu Bratislava jsme moc šancí na play off neměli, tam jsme byli celou dobu u dna, takže mě těší, že jsem po dlouhé době v kvalitním týmu, který má ambice. Věřím, že budeme hrát dlouho a potom budeme všichni šťastní.

Jestli se nic nezmění, play off kvůli koronaviru začnete bez diváků. Co vy na to?

Byl bych rád, kdyby ten strašák vůbec nebyl. Bez diváků to bude smutné, komorní. Nevím. Už jsem se ale obával, že i poslední zápas základní části s Plzní budeme hrát bez fanoušků.

Pokud čtvrtfinále začne v daném termínu, tedy 18. března, máte téměř dvoutýdenní pauzu. Nevypadnete ze zápasového rytmu?

Bude to těžké, ale budeme trénovat. Není to nic příjemného, je to holý fakt a my se musíme připravit. Na druhou stranu máme prostor odpočinout si.

Takže pro nejvýše umístěné týmy není výhoda, že delší dobu nebudou hrát?

Nevím. Někdo je v kabině rád za pauzu, marodi si mohou doléčit šrámy, ale někdo by klidně hrál už za tři dny.

Vaše nuly svědčí také o tom, že funguje třinecká obrana, že?

Ostatní musejí gólmanovi pomoct. Sám to nikdo nezvládne. Kluci přede mnou odvádějí parádní práci. Snad si to přeneseme do play off. Tam se už nehraje na nuly nebo obdržené góly, ale na vítězství. Tam už mi nějaké čisté konto bude jedno, hlavně když vyhrajeme.

Brankář Jakub Štěpánek má za sebou vítěznou premiéru v dresu Třince.

Ve čtvrtfinále narazíte na soupeře z předkola. Koho byste si přál?

Abych řekl pravdu, nečekal jsem, že budeme druzí. Spíše jsem čekal třetí místo, čímž bychom hráli s Kometou. To byl můj tip před posledním kolem. Žádný soupeř ale nebude lehký, je úplně jedno, kdo na nás vyjde. Musíme se připravit na každého.

Narazit můžete na Olomouc, Karlovy Vary a Hradec Králové. Vzhledem k cestování by zřejmě byla nejlepší Olomouc, ne?

Kilometrově určitě. Ale s Olomoucí se nehraje lehce, stejně jako s ostatními celky. Kdybych si mohl vybrat, nevím, na koho bych ukázal. Raději nevybírat a poprat se s tím, kdo přijde.