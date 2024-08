Jedna z nejmladších přeživších Osvětimi líčí zvěrstva. E-kniha zdarma

Je jednou z nejmladších, kteří se z Osvětimi dostali živí. Přežila likvidaci židovského ghetta ve středním Polsku, kde pobývala jako batole, ve čtyřech letech ji s rodiči odeslali do nacistického pracovního tábora.

V necelých šesti letech ji s matkou nahnali do přecpaného dobytčího vagónu a odeslali do takzvané Osvětimi II, rovněž známé jako vyhlazovací tábor Birkenau, zatímco jejího otce odtransportovali do Dachau.

spisovatelka a přeživší holocaustu Tova Friedman

Během šestiměsíčního věznění v Birkenau byla Tova svědkem zvěrstev, na která nemůže nikdy zapomenout. Mnohokrát unikla smrti. Je jednou z hrstky Židů, kteří přežili odchod do plynové komory.

V lednu 1945, kdy nacisté Birkenau opouštěli a v táboře řádila jejich vražedná komanda, se Tova s matkou ukryly mezi mrtvými. Po letech její memoáry odkrývají hrůzy války, o kterých má dnes málokdo ponětí.

Její vzpomínky zpracoval do knižní podoby britský novinář Malcolm Brabant.

