Po ráně do břicha stop na jeden zápas. Koblasa pyká za napadení rozhodčího

Koblasa se v úterním utkání 3. kola proti Liberci dopustil napadení rozhodčího. V šarvátce s Markem Zacharem se ohnal loktem a trefil do břicha čárového, který se snažil dvojici roztrhnout. Sedmadvacetiletý forvard za to dostal osobní trest do konce utkání.

„Přestože lze připustit, že hráč si postavení rozhodčího nemusel být vědom, za svoje jednání nese v podobných případech odpovědnost,“ uvedl v tiskové zprávě předseda disciplinární komise Viktor Ujčík.



Pláněk si jedno utkání nezahraje za faul na Andreje Kollára ve druhé třetině úterního duelu proti Kometě Brno. Pláněk byl vyloučen na pět minut a do konce zápasu za zákrok do oblasti hlavy a krku.

„Hráč ve snaze zabránit soupeři v dalším postupu s kotoučem zdvihl ruce před sebe, čímž protihráče zasáhl do oblasti hlavy a přimáčkl ji na ochranné sklo hrazení. Ačkoli lze připustit, že k zásahu přispěl rovněž protihráč tím, že se před střetem sklonil, podle Pravidel ledního hokeje je povinností hráče vést zákrok tak, aby neohrozil zdraví protihráče,“ dodal Ujčík.

Ten při vynesení trestu přihlédl k tomu, že Pláněk nebyl v uplynulých dvou letech disciplinárně trestán a že Kollár utkání dokončil.

Třicetiletý bek bude Mladé Boleslavi chybět ve čtvrtečním duelu v Plzni, Koblasa přijde o páteční zápas v Hradci Králové.