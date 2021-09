Kladno ztrácí hned od začátku. Trenéři ale jednotlivce kritizovat nechtějí

Proti Mountfieldu se extraligový nováček dostal pod palbu hned od začátku. Prohrané vhazování a poziční chyba vedly k samostatnému úniku Aleše Jergla. To vše se odehrálo během úvodních deseti vteřin.

Kolotoč před Landonem Bowem pokračoval. Za pár okamžiků už kanadský gólman kapituloval, z bezprostřední blízkosti ho překonal Radek Smoleňák.

„Strašný vstup do utkání. Zatřáslo to s námi a celou první třetinu jsme odehráli špatně,“ přiznal asistent trenéra Jiří Burger.



Jeho svěřencům se přitom ještě před přestávkou naskytlo pár příležitostí k vyrovnání. Na trestnou lavici usedli hned tři hradečtí hráči, hosté hráli šestadvacet vteřin ve třech.

„Jenže přesilovkami jsme si opravdu nepomohli,“ povzdechl si útočník Tomáš Pitule.

Východočeši naopak ve druhém dějství hru v početní převaze zúročili, ujala se dorážka Jakuba Lva. Pojistku na třetí kladenské prohře v řadě přidal v závěru trefou do prázdné branky kanadský obránce Jérémie Blain.



„Nebylo to nic moc krásného. Přijeli jsme sem s tím, že prostě musíme vyhrát za tři body. A také jsme to splnili. Ale bylo tam tolik věcí, které musíme rozhodně zlepšit,“ zhodnotil vítězství hradecký kapitán Smoleňák.

Mountfield se mohl radovat z prvního zvládnutého zápasu v sezoně. Rytíři na premiérové body do tabulky stále čekají.

Na „domácím“ ledě v chomutovském azylu, kam tentokrát přišlo jen 1 076 diváků, zatím doplácí na bídnou ofenzivu. V Českých Budějovicích sice nastříleli pět branek, ale sami sedmkrát inkasovali.

„Když vám to tam venku takhle padá, musíte vyhrát. Proti Motoru jsme vedli 2:0, ale nejvíce hratelný byl pro nás první zápas s Vítkovicemi. Bohužel nám to uteklo a je z toho asi nejhorší možný start, co jsme mohli mít. Je to svazující,“ řekl Pitule.

Středočeši se potřebují co nejdříve vzchopit. „Musíme se podívat na video a něco vymyslet,“ prohlásil Burger.



„Ale kritizovat jednotlivce nebudu. Jako hráč jsem to neměl rád a rozhodně to nebudu dělat jako trenér,“ dodal.

Extraligový los ale Rytířům příliš nenahrává. V nadcházejících dnech vyzvou Liberec, Litvínov, Karlovy Vary a Třinec; tedy těžké soupeře, kteří na začátku sezony ukazují dobrou formu.

Kladno si ale nemůže vybírat. Potřebuje bodovat. A to rychle.