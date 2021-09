Konrádův stav se lepší: Chyběl centimetr a už jsem nemusel cítit nic

Dá se říct, že třiatřicetiletý brankář měl štěstí v neštěstí. Utrpěl hlubokou řeznou ránu, ale čepel minula krční tepnu. Okamžitá operace byla nutností, vše dopadlo dobře.



„Momentálně se cítím celkem fajn. Mám bolesti, a to převážně v noci, jelikož musím nosit nákrčník. Moc se tedy nevyspím. Doufám, že se můj zdravotní stav bude co nejrychleji zlepšovat,“ přeje si olomoucký gólman.

O čem dalším Konrád mluvil?

O podrobnostech vážného zranění: „Mám naštípnutý obratel a zasažené nervy, takže zčásti necítím rameno. Na pohyb to ale nemá vliv. Kdybych dostal zásah o centimetr níže, nemuselo mě bolet vůbec nic, z čehož člověka mrazí.“

O vzpomínkách na celý incident: „Neviděl jsem to, a ani nechci. Ale pamatuji si to dobře. Byl jsem u tyčky a díval jsem se do rohu. Z druhé strany do mě hráč narazil, přičemž jak ještě přepadl přes jednoho z našich, tak mě zasáhl.“

O bleskové reakci po zásahu bruslí: „Myslel jsem si, že mi praskl nějaký sval. Někdo z ledu křičel, že je tam krev, tak jsem se to snažil zatlačit. Najednou jsem cítil, že jsem měl prsty uvnitř v ráně. Zpanikařil jsem, jelikož první, co vás napadne, je přeříznutá tepna. Lékaři mi ihned na krk dali ručník, nicméně na hráčské lavici nebylo místo, a tak jsem se položil na zem, abych vytvořil větší prostor.“



O omluvě Petra Koukala: „Psal mi, když jsem se vzbudil po narkóze. Omlouval se mi, nicméně tohle se stává, určitě to není jeho vina.“

O návštěvě na stadionu po propuštění z nemocnice: „Bydlím kousek, takže jsem manželce řekl, že nejdřív chci pozdravit kluky a pak teprve pojedu domů. Strávil jsem asi dvacet minut v šatně a jsem rád, že jsem je mohl vidět. Teď budu chodit do kabiny častěji, jelikož je mi lépe.“

O možném návratu: „Úplně přesné datum nevím. Třiadvacátého září mám kontrolu na neurologii a na ORL, tam bych se měl dozvědět více. Nejspíše už sundám nákrčník, načež se s lékaři domluvím na nějakých rehabilitacích a lehčích trénincích. Doufám, že se vrátím co nejdříve.“



O podpoře fanoušků, kteří během zápasu s Mladou Boleslaví vyvolávali jeho jméno: „Vím to od svých kamarádů, kteří mi psali. Tímto chci fanouškům poděkovat. Taktéž děkuji svým spoluhráčům a kamarádům, kteří mě podporovali, a samozřejmě i doktorům a sestřičkám z Fakultní nemocnice za přístup a výbornou péči.“