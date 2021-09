Ošklivý hokej? V prvních zápasech se musí sbírat každý bod, ví Smoleňák

Posledním z hradeckých hráčů, kdo se v onom vydařeném vstupu do zápasu puku dotkl, a stal se tak prvním střelcem Hradce v tomto extraligovém ročníku, byl kapitán Radek Smoleňák.

„Asi taky koukali, co se to na ně valí, překvapili jsme je a byl z toho hodně důležitý gól,“ uvedl Smoleňák pro klubový web.

Po porážce 0:1 v Liberci, kdy jste naopak žádný nedali za celý zápas, vás asi trochu uklidnil...

Možná uklidnil, jenomže my jsme po tom gólu hrát přestali. Jedna z chyb, kterých jsme se v zápase dopustili.

Abychom je měli rychle za sebou a mohli jít k tomu veselejšímu, které další to podle vás byly?

Hrajeme trochu lehkovážně. Ztrácíme puky na modré čáře, což je základ celého hokeje, a každý tým, který to dopustí, tímhle prohrává zápasy. Nám to tentokrát ještě vyšlo, ale příště už to vyjít nemusí. Bylo tolik věcí, které musíme zlepšit do dalších utkání, abychom byli úspěšní, že bych je tu vyjmenovával hodně dlouho.

Každopádně to hlavní, s čím jste do Chomutova, kde Kladno v této sezoně hraje svá domácí utkání, vyrazili, jste beze zbytku naplnili. S tím musí být spokojenost.

Byl to pro nás hodně důležitý zápas poté, co jsme prohráli v Liberci. Přijeli jsme sem s tím, že musíme vyhrát za tři body. Ne že by nám bylo jedno, jak to odehrajeme, ale tohle bylo to jediný, na co jsme se soustředili. Splnili jsme to, takže to důležité máme.

Nijak netajíte, že jako rodilý Kladeňák je souboj s tímto mužstvem pro vás něčím zvláštním a výjimečným. Platilo to i tentokrát?

Platí, je to pro mě vždycky atraktivní. Jsem Kladeňák, vyrostl jsem tam, bydlím tam, spoustu kluků odtamtud znám, jeden z mých nejlepších kamarádů tam trénuje. Vždycky se na ně těším, o to víc mě mrzí, že nemůžeme na Kladně hrát, bylo by to ještě lepší. Jsme tu od toho, abychom vyhrávali, kde vyhrajeme, je jedno.

V létě se tým přeorientovával na útočnější hokej, ale výsledky tomu zase tak neodpovídají. Dostali jste ve dvou zápasech jen jeden gól, což svědčí o dobré obraně, vstřelili jste tři, což je spíše průměr.

Já bych se ale nezlobil, kdyby to tak bylo i dál. Hlavně abychom hráli dobře dozadu, to potřebujeme. Nějaký góly tam dáme skoro vždycky.

Zároveň se vám ve druhém zápase podařilo ukončit možné delší čekání na první výhru, s tím se do dalších zápasů půjde asi dobře.

Přesně tak. První zápasy jsou ty, kde se musí sbírat každý bod. V lednu se pak nikdo nebude ptát, kde jsme je vzali. Vezeme je domů a za to jsem ohromně rád. Určitě to pro nás bude i nějaké povzbuzení do budoucna, když teď víme, že je můžeme získat i ošklivým hokejem, který jsme tentokrát z větší části předváděli. Přesto jsme spokojení.