Hodně cizinců? Pracují skvěle, těší hradeckého kouče Martince

Nezapomene ale u toho dodat, že vstup do stejné řeky to zcela jistě nebude: „Je to přece jen jiné. Třeba i, a možná hlavně, proto, že tady je řada jiných hráčů, než když jsem u týmu působil předtím, kádr se od té doby dost obměnil.“



Přesto netajíte, že znovu chcete spoléhat na útočný, rychlý a agresivní hokej. Jak se to daří mužstvu vštěpovat?

Pracujeme na tom. Je třeba brát v úvahu, že hráči, kteří tady jsou, mají nějaké návyky a zažité automatismy, z nichž některé není lehké předělat. Bude to asi i chvíli trvat.

Většina nových hráčů jsou cizinci, což mimo jiné znamená, že tvoří prakticky polovinu mužstva. Jaké to je pracovat s takto složeným mužstvem v českých podmínkách? Lehčí, nebo těžší podle vás?

Lepší, nebo horší se asi takhle říct nedá. Musím k tomu ale říct, že jsem za kluky, kteří přišli, rád. Přinesli nám kvalitu do tréninků, zvedli jejich úroveň, protože to jsou většinou zkušení hráči, kteří trénují a pracují výborně. Myslím si, že každý trenér si přeje, aby cizinci v týmu byli pracovití, a tihle kluci to splňují a přinášejí. Jen věřím, že se rychle aklimatizují a přetaví to do zápasů.

V těch se vám, alespoň podle výsledků, dařilo. Co vám ještě ukázaly třeba o tom, jak máte tým složený a na koho bude možné spoléhat?

Podle mého názoru to, že určitě nebudeme týmem jedné dominantní pětky, jako má třeba pražská Sparta v Horákovi či Řepíkovi, my tady nemáme žádnou takovou hvězdu a spíše to máme rozložené na víc hráčů. Byť bych si samozřejmě přál, aby Radek Smoleňák zase nastřílel 20 gólů a byl lídrem, což doufám, že bude, ale spíš to máme rozložené a věřím, že to bude o týmové soudržnosti.

Co brankáři, které pravidelně střídáte a kteří zatím usilují o post jedničky? Už víte, zda to bude Lukeš, nebo Kiviaho?

Zatím to nemáme postavené tak, že bychom měli jedničku a dvojku. Oba se opravdu v zápasech střídali a podávali spolehlivé výkony. Teprve se rozhodneme, a i když si to pochopitelně nepřejeme, může přijít nemoc či zranění, ale zatím rozhodnuto není.

Máte za sebou výsledkově vydařenou přípravu, čeká vás vstup do soutěže. Berete start jako základ úspěchu v ní?

Nejdřív bych asi sezonu rozdělil na základní část a play off, což je tak trochu jiná soutěž. A start považuji za hodně důležitý, protože to nadlouho průběh sezony ovlivní. Rozlosování nemáme úplně nejlepší, z prvních pěti zápasů hrajeme třikrát venku, bude pro nás důležité se na začátek dobře připravit.

Kdo by na jejím konci měl podle vás slavit největší úspěchy, kdo je například vaším tipem na finále?

Mám tipy, kdo na finále zálusk má, kdo se k tomu upíná. Určitě Sparta, Třinec, Kometa a Pardubice, ale možná jich je i víc. Mužstva, o kterých jsem mluvil, se posílila o skvělé hráče, reprezentanty.

A Mountfield?

My takhle nepřemýšlíme, i když jak říká náš kapitán Radek Smoleňák, tak zahrát finále by si přál každý trenér a my nejsme výjimkou.

Kdybyste se do něj dostali, s kým byste se nejraději utkali o titul?

Pro naše fanoušky by asi nejvíc bylo finále s Pardubicemi, ale takhle daleko se nekoukáme.

V letošní sezoně se budete v zápasech potkávat se svým bratrem Patrikem, který je asistentem hlavního kouče v Českých Budějovicích. Jak vypadá bratrské hecování jako soupeřů?

Řekl bych, že o hecování ani moc nejde, spíš si navzájem přejeme dobrou sezonu. Budějovice hodně sleduju, posílily se o výborné hráče, mají kvalitní tým a podle mě budou v horní polovině tabulky. S Patrikem jsme byli pravidelně v kontaktu i dřív, ale teď asi víc a nejvíc na chalupě rodičů. Tam je hlavním tématem opravdu hokej.