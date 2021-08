Hlasování o vyřazení Hradce z extraligy. Klub nezaplatil pokutu za Hronka

Aleš Kmoníček, generální manažer klubu

„V listopadu loňského roku jsme jako klub dostali pokutu od svazu za vyjadřování obránce Filipa Hronka v médiích proti rozhodčím, a to ve výši 10 tisíc korun splatnou do konce prosince 2020. Klub takové pokuty, pokud se netýkají filmování, platí za hráče. My jsme to s Filipem řešili a jak odjel, zapomněli jsme ji zaplatit. Vždycky to fungovalo tak, že ze svazu přijde připomínka, jenže tentokrát žádná sedm měsíců nepřišla. Nikdo nás neupozornil, že jsme na ni zapomněli, a zcela logicky jsme ji proto neuvedli v situační zprávě. V licenčním řádu stojí, že při jakémkoliv nedostatku nás má ředitel extraligy Josef Řezníček upozornit a my máme nedostatek v určité lhůtě odstranit. Ani v tomto případě nás ale ředitel extraligy neupozornil. Poté při kontrole, kterou dělá pan Jan Brabenec z ekonomického oddělení svazu, se zjistilo, že jsme na pokutu zapomněli. Následně jsem dostal dopis od ředitele extraligy, že musí dát pokyn ke svolání mimořádného výkonného výboru, kde se bude projednávat vyloučení klubu ze soutěže. Za nás je to absurdní situace. Nepochopitelná. Uznáváme, že jsme částku nezaplatili, ale mělo to být dle našeho názoru řešeno upomínkou nebo zcela přirozeně komunikací mezi klubem a ředitelem ELH. Pak jsme dostali zprávu, že VV situaci postoupil disciplinární komisi, jenže od té zatím žádnou zprávu nemáme. Netuším, co nám hrozí, resp. jak se bude tato situace řešit. S celým postupem zcela zásadně nesouhlasíme, což jsem sdělil řediteli ELH i zástupci disciplinární komise.“