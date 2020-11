Hradec s pokutou za Hronka, jenže rozhodčí opravdu neodpískali ofsajd

Hronka i celý Hradec gólový moment na 0:1 rozčílil. Martin Růžička zpracovával puk a snažil se nohou zůstat na modré čáře, dokud i puk nepřejde do útočného pásma. Z této situace následně třinecký útočník vstřelil gól.

Komise rozhodčích nyní uznala, že dojem hradeckých hráčů o ofsajdu byl správný.

„Komise rozhodčích dospěla k závěru, že jí s největší pravděpodobností několikacentimetrový ofsajd předcházel. Rozhodčí nicméně netrestala, protože situace byla bez videotechniky k posouzení mimořádně obtížná a nejednalo se o zjevné, například pravidlové pochybení,“ vysvětluje mluvčí svazu Zdeněk Zikmund po dotazu iDNES.cz.



„Nemám k tomu slov, tohle jsem ještě nezažil. Nevím, jestli je to dovolené, ale normálně se někdo zbláznil. To byla komedie dneska,“ supěl Hronek v úterý.



Za tato slova v pátek ředitel extraligy Josef Řezníček potrestal hradecký klub pokutou deset tisíc za porušení ustanovení Herního řádu extraligy ukládajícího klubům zajistit, aby se v den utkání nikdo z jejich hráčů, trenérů ani dalších zástupců nevyjadřoval k výkonů či výrokům rozhodčích.

Hronka už dříve v listopadu disciplinární komise napomenula za to, že se v zápase s Vítkovicemi dopustil „slovních výpadů vůči hlavnímu rozhodčímu“.

Hradec po inkasovaném gólu nemohl využít trenérskou výzvu, neboť pravidla nedovolují ofsajdové situace videem přezkoumat. Aby to pravidla mohla dovolovat, musely by všechny stadiony disponovat odpovídající videotechnikou.

„To by komise rozhodčích přivítala, naráží ale na finanční možnosti klubů,“ říká mluvčí svazu Zikmund.

Hradeckým v zápase vadil i vysoký počet vyloučených, sami dostali dvanáct trestů, soupeř devět. A Třinečtí se prý káceli k ledu až příliš ochotně.



„Padali a pan rozhodčí jim to, jak se říká, snědl. Já nevím, já se k tomu radši nebudu moc vyjadřovat,“ řekl hradecký obránce Richard Nedomlel.

Hronek byl ostřejší: „Nezažil jsem to a asi už ani nikdy nezažiju. Nechci to znovu zažít, protože to bylo hrozný, co se dělo. Polovina kluků je unavená, druhá půlka se vůbec nedostala do tempa.“



I to komise rozhodčích zpětně zkoumala. „V drtivé většině dala rozhodčím za pravdu a v žádném případě nedospěla k závěru, že by jejich výkon ovlivnil výsledek,“ vysvětluje nyní Zikmund.

Vedení komise rozhodčích hodnotý výkony rozhodčích po každém extraligovém zápase, a to bez ohledu na případný podnět klubu nebo upozornění delegáta.

„Výkony, zejména případná pochybení jsou s nimi následně rozebírány a při závažnějších případech následují tresty. Zveřejňována jsou zásadní pochybení s přímým dopadem na průběh a výsledek zápasu a s nimi související tresty,“ dodává Zikmund.