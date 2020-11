Hronek se znovu pustil do rozhodčích: Tady se někdo zbláznil, komedie!

Hronka a celý Hradec rozlítila první třinecká branka. Kapitán Petr Vrána poslal v 15. minutě pas na rozjetého Martina Růžičku. Dostupné - ne zrovna kvalitní záběry - nedokážou s jistotou rozklíčovat, zda se jednalo o ofsajd, či ne.

Hraniční situace to přinejmenším byla, když se Růžička snažil udržet alespoň jednu nohu na modré čáře do doby, než i puk doklouže do útočného pásma. Nicméně v následné šanci si poradil náramně, vstřelil gól.

Jestli si říkáte, že měli hradečtí koučové využít trenérskou výzvu, tak vězte, že chtěli. Jenže pravidla pro extraligu nedovolují přezkoumat gólovou situaci kvůli ofsajdu.

Ne, tým si může vzít trenérskou výzvu dle pravidla 14.1 pro posouzení nedovoleného bránění gólmanovi útočícím hráčem, jeho nedovoleného postavení v brankovišti, kterým by v okamžiku střely zabránil brankáři ve hře či přípravě na zákrok, a toho, zda gólu předcházely nedovolená přihrávka rukou či hraní puku vysokou holí.

A rozhodčí si stáli za tím, že Růžička dosáhl gólu bez porušení pravidel. Utkání dohrávaného devátého kola pískali jako hlavní Oldřich Hejduk, Luděk Pilný a jako čároví Ladislav Lučan a Milan Kis.

„Snažil jsem se puk procpat, párkrát se odrazil, ale nedokážu posoudit, jestli o ofsajd šlo... Já to dobře neviděl,“ tvrdil Vrána.

„Rozhodčí mluvil s (trenérem) Vláďou Růžičkou. Byli si jistí, že o ofsajd nešlo,“ řekl hradecký asistent trenéra David Kočí.

Hronek po zápase nesouhlasil: „Nemám k tomu slov, tohle jsem ještě nezažil. Nevím, jestli je to dovolené, ale normálně se někdo zbláznil.“



„Já na to koukal ze střídačky, byl jsem blízko modré čáry a myslel jsem si, že to ofsajd určitě byl,“ řekl hradecký obránce Richard Nedomlel. „Bohužel to sudí uznal. Pořád bylo dost času s tím něco udělat.“



A měl pravdu, Hradci zbývaly další dvě třetiny k tomu, aby se sám prosadil, jenže to nedokázal. Třinecký brankář Jakub Štěpánek tak díky dvaceti zákrokům udržel nulu.

Hradeckým ovšem vadil i vysoký počet vyloučených, sami dostali dvanáct trestů, soupeř devět. A Třinečtí se prý káceli k ledu až příliš ochotně.

„Padali a pan rozhodčí jim to, jak se říká, snědl. Já nevím, já se k tomu radši nebudu moc vyjadřovat,“ vzal to s úsměvem Nedomlel.

Kočí mluvil o „sporných vyloučeních“. A Hronek byl opět ostřejší: „Nezažil jsem to a asi už ani nikdy nezažiju. Nechci to znovu zažít, protože to bylo hrozný, co se dělo. Polovina kluků je unavená, druhá půlka se vůbec nedostala do tempa.“

Dá se očekávat, že Hronkova slova neuniknou pozornosti disciplinární komise extraligy, ostatně ta ho už tento měsíc jednou trestala napomenutím za to, že se 11. listopadu v zápase s Vítkovicemi dopustil „slovních výpadů vůči hlavnímu rozhodčímu“.