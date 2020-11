Dál s Hronkem, nebo ne? Hradec čeká na jeho podpis

Rozhodnou o tom následující hodiny, Hronkovi totiž v pondělí vyprší současná dohoda s Hradcem. Nová smlouva podepsána ještě nebyla. „Stále jednáme, bude záležet hlavně na Filipovi,“ uvedl v pátek generální manažer hradeckého klubu Aleš Kmoníček.

Mountfield pak v pátek večer i s Hronkem v sestavě hostil pražskou Spartu a Hronek brzy ukázal svoji platnost. Už po šesti minutách, při úvodní přesilovce svého týmu, asistoval u prvního gólu zápasu a potvrdil pozici nejproduktivnějšího hráče hradeckého mužstva.

Byl to ale nakonec jediný gól, který Hradec v pátek Spartě vstřelil. Soupeř naopak ještě v první třetině rovněž při přesilové hře vyrovnal a ve třetí, deset minut před koncem, dal vítězný gól. „Škoda, využitou přesilovkou jsme se dobře dostali do zápasu, ale jinak jsme pak měli málo střel, málo jsme se tlačili do branky,“ komentoval páteční porážku 1:2 hradecký útočník Lukáš Cingel.

Právě malý počet střel hradeckého mužstva v pátek zaujal ještě možná více než prohra, za celý zápas totiž jeho hráči vyprodukovali pouhých 13 pokusů.

Nakonec ještě dvakrát k Hronkovi. Jednak do pátečního zápasu šel s vědomím, že za jeho výroky k rozhodčím po úterním prohraném zápase s Třincem klub zaplatí pokutu 10 000 korun. A pak také konstatování, že pokud nedojde mezi ním a Mountfieldem k dohodě, mohl by být nedělní zápas v Třinci jeho posledním v hradeckém dresu a úterní domácí duel s brněnskou Kometou by se ho už netýkal.