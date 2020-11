Obránce Hronek bude v Hradci pokračovat do konce roku

NHL předběžně plánovala při pandemii koronaviru odložený start nového ročníku na 1. ledna, ale termín je stále nejistý. Hronek v této sezoně nasbíral ve 14 zápasech 14 bodů za pět branek a devět asistencí, díky čemuž je nejproduktivnějším obráncem extraligy. Původně byl domluven na spolupráci s mateřským klubem do konce listopadu.

Detroit draftoval Hronka v roce 2016 ve druhém kole na 53. pozici. Následně odešel talentovaný bek už s 41 extraligovými starty a čtyřmi body za čtyři asistence z Hradce Králové do Saginawu do OHL. Následně nastupoval na farmě v týmu Grand Rapids v AHL, s který v roce 2017 získal Calder Cup.

Do sestavy Detroitu se Hronek prosadil od sezony 2018/19 a v NHL má na kontě 111 zápasů a 54 bodů za 14 branek a 40 asistencí. Českou republiku reprezentoval na posledních dvou světových šampionátech. Loni v Bratislavě byl vyhlášen nejlepším obráncem turnaje a dostal se i do All Star týmu.

V této sezoně nechyběl před třemi týdny ani na turnaji Karjala, kde si ve třech zápasech připsal gól a asistenci a v posledním utkání s Ruskem vedl tým jako kapitán.