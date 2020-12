Extraligu opouští její největší hvězda. Hronek odehrál poslední zápas

V pátek nastoupí do letadla a odletí do Spojených států, kam ho povolal hokejový klub Detroit Red Wings. Za měsíc by měla začít nová sezona NHL, a tak český obránce Filip Hronek odehrál v úterý poslední extraligový zápas za Hradec Králové.