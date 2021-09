Agresivním hokejem můžeme dělat problémy každému, věří kouč Hradce

Sice v létě v zápasech, které se dohrály, prohrál pouze jednou, a to ještě v sestavě, v níž v extralize určitě hrát nebude, ale samotná extraliga je o něčem jiném.

A v ní splnit plány na postup do čtvrtfinále není zase tak lehkým úkolem. „Tým určitě má kvalitu na to, aby byl schopný konkurovat komukoliv v extralize, ale samozřejmě musíme být pokorní. Nejdůležitější pro nás bude vstup do extraligy,“ uvedl týden před začátkem nového extraligového ročníku kouč Mountfieldu Tomáš Martinec.

I proto z předsezonních plánů klubu vychází, že základním cílem je postup do čtvrtfinále, tedy mezi nejlepších osm týmů v Česku. „Náš cíl by měl zůstávat každý rok stejný. Máme složený kvalitní mančaft, který jsme doplnili podle našich představ. Sice se v něm ne všechno povedlo, ale měl by pomýšlet minimálně na čtvrtfinále play off. Náš primární sportovní cíl je být do osmého místa,“ poznamenal k tomu generální manažer hradeckého klubu Aleš Kmoníček.

V minulé sezoně se Mountfieldu splnit tento cíl povedlo, když v předkole vyřadil Litvínov. Ve čtvrtfinále však neměl proti Liberci šanci, prohrál všechna čtyři utkání. Možná i proto došlo před letošním extraligovým ročníkem k zásadní změně v realizačním týmu. Především na postu hlavního kouče vystřídal Vladimíra Růžičku staršího již zmíněný Tomáš Martinec, jenž svému předchůdci tento post přenechal před necelými dvěma lety.

Zároveň s tím začala přestavba herního systému mužstva, který bude založený spíše na taktice góly dávat než je nedostávat. „Našemu systému a týmu věřím, naším agresivním, ale organizovaným hokejem můžeme dělat problémy každému soupeři a v každém zápase pomýšlet na úspěch,“ je přesvědčený Martinec.

Změnám v realizačním týmu odpovídají i změny v kádru, které od minulé sezony proběhly. Jejich společný znak? Většina nově příchozích jsou borci ze zahraničí. Novými akvizicemi se stali finský gólman Henri Kiviaho z Nových Zámků, v obraně Petr Kalina ze Sparty a Kanaďan Graeme McCormack z Michalovců a v ofenzívě ze stejného klubu jeho krajan Christophe Lalancette, Fin Ahti Oksanen z KooKoo Kouvola a Slovák Patrik Lamper z Banské Bystrice.

Když už jsme u výčtu změn, musíme zmínit i odchody, v nich figurují gólman Marek Mazanec (Třinec), zadák Dominik Graňák (Plzeň) a útočníci Radovan Pavlík (Kometa Brno), Vladimír Růžička ml. (rakouský Dornbirn) a Marek Zachar (Liberec).

K tomu je třeba ještě poznamenat, že další útočník Jakub Sklenář sice prodloužil smlouvu, ale bude primárně působit v partnerském prvoligovém Kolíně, na který směřuje další z cílů hradeckého klubu. „Kolínu chceme pomoci k záchraně v Chance lize,“ uvedl Kmoníček.

Mountfield se příští týden pustí do deváté sezony od roku, kdy se klub do Hradce Králové přesunul z Českých Budějovic. V uplynulých osmi sezonách se vždy dostal do play off, i když ve dvou posledních - na rozdíl od všech předcházejících - jen do předkola. Předtím vždy skončil v základní části na místě, jež zaručovalo přímý postup do čtvrtfinále. Stejný cíl má tým i letos, za jeho splněním vykročí od zítřka za týden, kdy si v Liberci zopakuje jarní – tehdy neúspěšné – čtvrtfinále.

Ještě před tím ale na tým Hradce čeká poslední duel letní přípravy, k němuž dnes vyrazí do Olomouce. V předposledním letním zápase Mountfield na domácím ledě porazil 3:1 Liberec.