Hradec si pojistil Žukova. Nejlepší gólman první ligy, chválí Kmoníček

V průběhu sezony se může ještě leccos změnit, ale do jejího startu s největší pravděpodobností už ne. Den před vstupem do nového extraligového ročníku je však možné, že by hradecký Mountfield v případě nejrůznějších okolností do zápasu vyrazil s brankářskou dvojicí složenou ze zahraničních hráčů.