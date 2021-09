Chtěl jsem moc vyhrát, mrzela karlovarského Průžka porážka s Libercem

Energie po dvou výhrách nebodovala. Především vinou bídné koncovky, protože proti Liberci měla šancí na více než dva góly. „Hráli jsme velmi dobře, doufám, že naši hru udržíme i venku,“ doufá. Sezónní premiéra venku jeho tým čeká v Hradci a v neděli se pak jede do Olomouce, kde začíná úřadovat superstar David Krejčí.

Jak zhodnotit zápas a první porážku?

Bohužel, první prohra. Ale myslím si, že jsme byli lepší a minimálně bod jsme si zasloužili. Neproměnili jsme své šance. Liberec jich měl pár a proměnil je. V tom je silný a zápas lepší koncovkou strhnul na svou stranu.

Pomůže sebevědomí, jak dobře jste hráli?

My víme, že můžeme hrát s každým. Ale musíme dávat góly a dokázat proměnit šance, které si vypracujeme. Když jich s Libercem máme skoro deset, aspoň polovinu musíme dát.

Je na vaší hře znát pohoda z úvodu sezony?

Měli jsme slušnou přípravu a dokázali jsme na ni navázat. Za úvodní dvě výhry jsme samozřejmě rádi, ale proti Liberci jsme ztratili. Chtěli jsme mít všechny body. Teď nás čeká venkovní trip a musíme se snažit přivézt bodů co možná nejvíc to půjde.

Dvě výhry ze tří zápasů, to je dobrý vstup do ročníku...

Super start! Hlavně i herně to bylo dobré. Jen musíme ještě zlepšit koncovku a můžeme se rovnat opravdu každému.

Co vám vůbec start do sezony naznačil?

Každý zápas chceme hrát tak, jako jsme hráli první tři zápasy. Liberec byl loni ve finále a my jsme s nimi hráli vyrovnaně, spíš jsme byli mírně lepší. Ukazujeme se dobře. Tímto hokejem se chceme prezentovat celou sezónu.

Jak se vám hrálo proti bývalému klubu?

Znám tam všechny. Bylo to pro mě speciální, chtěl jsem moc vyhrát. Bohužel.

Změnil něco ve své hře Liberec?

Hrají pořád stejně. Čekají na své šance, které dokážou proměnit, a díky tomu jsou úspěšní. Ostatně i loni jsme s tímto stylem s Libercem prošli do finále.

Před vámi jsou dva zápasy venku. Jak se připravit?

Venku je každý zápas těžký a my chceme bodovat v každém utkání. Jakýkoliv bod je dobrý a my se pokusíme minimálně jeden zápas vyhrát. Nerozlišujeme, zda hrajeme doma, nebo venku. Chceme být aktivní, hrát útočně a věřím, že nám hra přinese nějaké body.

Vám útočný styl hokeje asi sedí, že?

Určitě, je to tady super. Kluci výborní, všechno sedí. Opakuji v každém rozhovoru, že je to tady parádní. Jsem rád, že jsem ve Varech a věřím v úspěch.