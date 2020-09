Posily z NHL? Jejich příchod vnímám pozitivně, říká třinecký kapitán Vrána

Zmínil jste hrozbu karantény. Nebylo by lepší nastolit pravidla jako v KHL, kde zápasy neodkládají, ale tým, který nemůže nastoupit případně ani s juniory, prohraje kontumačně?

To je spíše otázka na vedení ligy, na trenéry. Pokud nám někdo řekne, že jsme v karanténě, tak v ní budeme. A jakmile budeme moci hrát, tak nastoupíme. K tomu není co dodat. Nikdo neví, co bude. Věříme, že se situace uklidní, že lidé budou chodit na hokej, že bude atmosféra, a doufám, že všichni zůstaneme zdraví, abychom nemuseli řešit nějaké zbytečné problémy.

Vaše mužstvo doplnili mladíci z NHL a AHL. V klubu budou dočasně, pokud jejich soutěže začnou. Co jim říkáte?

Jejich příchod vnímám pozitivně. Ať už my starší, nebo i mladší kluci vidíme, jak pracují. Záďa (Filip Zadina) má své kvality, vždyť hraje v Detroitu, což je znát na tréninku, jaké má nasazení. Pro všechny to je přínos. Své kvality má samozřejmě i Jáša (Lukáš Jašek) a rovněž Pepa (Josef Kořenář) v bráně. Mají šanci ukázat se. Možná je nepříjemné, že někdo další nemá tolik prostoru, ale to k hokeji patří. Určitě si od nich můžeme leccos vzít.

Jaké to pro vás bude, až poprvé v extralize povedete Třinec coby kapitán?

Je to něco jiného, než když člověk naskakuje na led jen tak. Jinačí to je i v tom, že si v nynější situaci nepodáváme ruce. Ale cítím, že musím tým vést. Budu se snažit dělat svoji práci bez ohledu na kapitánské céčko, na tom nic měnit nebudu.

Co pro vás nová role znamená?

Je pro mě čest, že jsem dostal důvěru v tak zkušeném týmu, ale náš trenér (Václav Varaďa) to řekl správně - kluků, kteří by mohli mít céčko, je v šatně hodně. Všichni mají spoustu zkušeností a vědí, co to obnáší. Nějaká zodpovědnost tam ale je, mluvení s rozhodčími, zastupování týmu jako celku. Pro mě se však nic nemění. Všichni táhneme za jeden provaz, a když je problém, stejně ho řešíme společně.

Působíte klidnějším dojmem. Je to tak?

Snažím se být v klidu. Někdy je potřeba zvýšit hlas, ale v našem mužstvu není patnáct mladých kluků, na které musíte občas zařvat. Fungujeme tak, že každý si něco řekne. Nikdy si nestoupne jen jeden z nás, aby na někoho řval. Fungujeme jako skupina starších kluků a v tomto režimu pojedeme dál. Bylo to tak za Krajdy i Ády (předchozí kapitáni Lukáš Krajíček a Martin Adamský).

Prošel jste už mnoha kluby i soutěžemi. Který z kapitánů na vás udělal největší dojem?

Těch bylo hodně. Třeba v Kazani byl skvělý Svitov, ve Lvu Praha Jirka Novotný, který dokázal držet tým pohromadě. V Americe také byli výborní kluci. Ale není to jen o kapitánech. Spíše si vybavím tišší kluky, kteří kolikrát zanechají ještě větší dojem.

Jak jste připravený na debaty s rozhodčími, na které dojde během zápasů?

Oni si to hlídají, řvát na ně nemůžeme. Ale vždycky k nějaké debatě dojde, obzvlášť když jsou zápasy vyhrocené. Jde o to upozornit je na nějaké věci, něco probrat, a to je asi všechno. Komunikace musí probíhat, možná si mě sem tam zavolají a upozorní mě, aby se někdo ze spoluhráčů uklidnil... Jde o úplně běžné věci.