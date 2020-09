ONLINE: Třinec je blízko triumfu v poháru, finálovou odvetu hostí Pardubice

Oba týmy se do finále dostaly poté, co se semifinálové série kvůli nákaze v kabinách soupeřů zrušily. Ve středeční úvodní partii pak Třinec porazil na svém ledě Pardubice 3:0 a vybudoval si slušnou pozici do sobotní odvety.

Pardubice - Třinec Od 15.30 hodin sledujte podrobně online.

Vítěznou trefou se blýskl útočník Filip Zadina, který je odchovancem Pardubic a jehož Detroit Red Wings uvolnili pro začátek sezony do české extraligy.

„Další spoluhráče z NHL do Třince nelákám. Rádi by si zahráli, ale cesta přes oceán je náročná,“ odpovídal mladý forvard na odlehčený dotaz novinářů.