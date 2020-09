Startu za Pardubice jsem už nevěřil, přiznal Kaut. Pomohli mu Hejduk a Nedvěd

„Abych pravdu řekl, moc jsem tomu už nevěřil, když se každým dnem blížil start extraligy,“ přiznal Kaut. „Jsem rád, že to klaplo, mám podepsanou smlouvu do konce listopadu. V Americe se ale zatím neví, kdy začnou kempy, takže kdyby se nehrálo a posunuly se, tak bych podepsal na další měsíc. Dal bych si však do smlouvy klauzuli, že můžu kdykoliv odejít,“ objasnil.

Domlouvání Kautova začátku v Pardubicích trvalo několik měsíců, přimluvit se za něj dokonce museli i legendární Milan Hejduk nebo generální manažer české reprezentace Petr Nedvěd.

„Hodně mi pomohli, Joeu Sakicovi zavolali. Pak přišel další telefonát, vše bylo schválené a domluva už byla rychlá,“ popisoval Kaut, jenž si poslední zápas v pardubické aréně zahrál v březnu roku 2018.

V šestém čtvrtfinále to tehdy shodou okolností bylo proti Třinci, Dynamo vyhrálo 6:3 a Kaut se zaskvěl bilancí 2+2. Teď v sobotu ve zmíněném finále poháru zase asistoval u gólu Valentina Claireauxa na průběžných 2:0.

„Chtěl jsem předvést dobrý výkon, abych se nemusel stydět. Začátek byl dobrý, cítil jsem se solidně, ale pak to šlo postupně dolů. Udělal jsem i zbytečný faul. Snad se to bude zlepšovat. Hokej je tady jiný, je tu širší kluziště, naštěstí mám super spoluhráče,“ chválil parťáky z první lajny Roberta Kousala s Radoslavem Tyborem. „Škoda, že nám tam nic nespadlo, ale věřím, že se nám bude dařit,“ dodal Kaut.

NHL? Nikdo neví, jak to s ní bude

V letošní sezoně nastoupil k soutěžnímu utkání po půl roce. A kdyby nemohl nastoupit za Pardubice, hrozilo, že by mohl být klidně i rok bez hokeje.

„Vůbec nevím, jaké teď mají s NHL plány. Když jsem ale poslouchal hygienu tady v Česku, že zima je pro ten covid nejhorší, tak nevím, jak to bude v Americe... Mám za úkol makat a připravit se na sezonu, právě proto jsem tady. Chci pomoct týmu, ale také sobě, abych se cítil dobře a byl pak připravený do Ameriky,“ prohlásil Kaut.

Z jeho možnosti nastoupit za Dynamo má pochopitelně radost i vedení klubu. „Jsme potěšeni, že se nám podařilo získat souhlas Colorada. Za sebe mohu říct, že jednání nebyla vůbec jednoduchá, svědčí to o tom, jak si Martina v Coloradu cení. Věřím, že bude na startu extraligy hrát klíčovou roli v našem týmu a pomůže nám k úspěšnému začátku v soutěži,“ řekl na klubovém webu člen představenstva HC Dynamo Pardubice Dušan Salfický.