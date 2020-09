Opět gólový Zadina: Spoluhráče z Detroitu do Třince nelákám

Poprvé nastoupil ve Werk Aréně. „A byl to super zážitek, konečně bylo v hledišti víc fanoušků, kteří nás hnali dopředu,“ řekl dvacetiletý útočník, který v Třinci hostuje z Detroitu.

V Pardubicích jste vyrůstal. Byl to pro vás speciální zápas?

To ano, ale šel jsem do něj s chladnou hlavou. Byl to zápas jako každý jiný, jako proti Hadci nebo Brnu. Hlavně jsem si přál vyhrát a hrát pro tým, což se povedlo.

Takže se vám dařilo udržet emoce?

Jsem typ, který chce vyhrávat, občas ujedu jako tentokrát, když jsem šel na trestnou lavici. To však nebylo Pardubicemi, ale tím, že jsem chtěl za každou cenu vyhrát.

Trenér Varaďa vás chválí za střelbu a hru dopředu, ale nelíbí se mu vaše zbytečné tresty. Co vy na to?

S tím souhlasím. Asi je to tím, že jsem dlouho nehrál a jsem v týmu, který vítězí. Chci udělat maximum. Někdy je to moc, vím o tom. Je to nefér vůči kluků, kteří jsou pak v oslabení. Stydím se za to. Pracuju na tom. Ono to odezní, až budu hrát pátý šestý zápas.

V utkání byl i moment, kdy jste křičel na rozhodčího. Řval jste česky, nebo anglicky?

Asi začnu anglicky, protože česky tomu rozumí. To vyplynulo ze hry, ale vyjadřovat se k tomu nebudu, abych nedostal pokutu.

Filip Zadina (vlevo) a Tomáš Marcinko z Třincebojují s Valentinem Claireauxem z Pardubic.

Jaký byl souboj s Claireauxem, který vás dohrál a vy jste obličejem narazil na mantinel?

Nevím, jestli to byl faul, nebo ne, ale byl jsem otočený hlavou k mantinelu a šel do mě. Ještě štěstí, že tady jsou mantinely s gumovým protinárazem. Kdyby byl plastový, tak mi asi pár zubů chybí. Je to hokej, tvrdá hra, přijmul jsem to a hrál dál.

Jste v kontaktu se spoluhráči ze zámoří?

Jen s Hroňasem (Hronkem, který hostuje v Hradci Králové) jsme se bavili. Když jsme proti sobě hráli v Hradci, posílal video Larksovi (Larkinovi) a ten psal, že závidí, že by si taky rád zahrál. Bohužel musí čekat, než se otevřou stadiony a začne sezona. Jsem moc rád za šanci hrát v týmu, jako je Třinec.

Nelákáte spoluhráče z Detroitu, aby přijeli do Třince?

Ne, ne. Rádi by si zahráli, ale cesta přes oceán je asi moc neláká. Navíc nyní s covidem. I tak máme výborný tým.