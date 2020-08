Dva góly při premiéře za Třinec. Tenhle tým nemá chybu, chválí Zadina

Zadina zápas v Hradci Králové kvůli menším zdravotním problémům nedohrál, ze hry odstoupil po druhé třetině. Třinec zvítězil na ledě Mountfieldu drtivě 7:1.



Třinecká sedmička v Hradci Úvodní čtvrtfinále letního poháru

„Jsem hlavně rád za výhru, do dalšího zápasu půjdeme s mnohem větší lehkostí, než kdyby to bylo 1:1. Máme náskok, i když to taky ve výsledku nic neznamená, dál chceme hrát pořádný hokej, jaký jsme předvedli v Hradci, vyhrát i doma a postoupit dál,“ říkal Zadina novinářům.

Dvacetiletý útočník hrál zápas naposledy na začátku února, v Hradci Králové se ale gólově prosadil hned ve druhé minutě. „Hrál jsem po šesti nebo sedmi měsících, takže jsem byl rád, že to tam hned v prvním střídání spadlo. Že jsem pomohl týmu a nakoplo nás to. I sám sobě jsme si řekl, že jsem to asi nezapomněl,“ uculil se Zadina.

Třinec má i Jaška Vedle Filipa Zadiny nastoupila proti Hradci další třinecká posila ze zámoří Lukáš Jašek.Dvaadvacetiletý kmenový hráč Vancouveru, který stále čeká na svůj premiérový start v NHL, je třineckým odchovancem, před odchodem do zámoří ale hrál za Liberec. Nyní trénoval se slezským klubem a vedení Ocelářů avizovalo, že má pro začátek sezony o jeho služby zájem. Za Atlantikem začne nový ročník soutěží zřejmě až v listopadu či prosinci a Vancouver s Jaškovými starty souhlasil. Bývalý juniorský reprezentant debutoval v nejvyšší soutěži jako sedmnáctiletý v sezoně 2014/15. Aktuálně má na svém kontě za Třinec a Liberec 132 zápasů, ve kterých vstřelil deset branek a přidal patnáct asistencí. Poslední dvě sezony hrál Jašek na farmě Vancouveru v týmu Utica Comets v nižší AHL.

Zápas v Hradce Králové pro něj byl speciální i proto, že zde v sezoně 2015/16 debutoval v extralize - coby šestnáctiletý v dresu Pardubic. „Už je to pár let. Teď jsem rychlejší a silnější, takže se hraje trochu lehčeji. Oproti Americe je tady i na vše trochu víc času, kluziště je širší. Hlavně tady byli dva velcí obránci a my se museli snažit bruslit kolem nich,“ popisoval.

Ze zápasu nakonec odstoupil po druhé třetině. „Cítil jsme něco z tréninku, ve spodní části těla. Chtěl bych hrát ve středu, tak jsme se s trenérem Varaďou dohodli, že bude lepší, když si odpočinu a budu připravený na odvetu,“ vysvětlil Zadina. Původně měl přitom nastoupit až v extralize. „Viděl jsem ale, že (další hráči ze zámoří) Kaše nebo Lauko už hráli, tak jsem si říkal, že některé věci dořešíme později. Pojistku jsem měl, tak jsem do toho skočil. Navíc jsem viděl, jak se klukům daří, tak jsem chtěl být taky v zápase.

Třinec i v přípravě na novou sezonu dokazuje své kvality. „Tým má sílu, dobré jádro, výborné starší kluky, kteří makají a nám mladším pomáhají. Trenéři, brankáři, obránci, útočníci... Všechno šlape, tenhle tým nemá chybu. Jen je potřeba být skromní, pořád pracovat, ať všechno dál funguje a přeneseme to do sezony,“ přeje si Zadina.