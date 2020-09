Bez „permice“ na hokej? Těžko, varuje vedení pardubického Dynama

„Zatím jsme prodali rekordní množství permanentek. V tuto chvíli jsme několik stovek před dovršením počtu pěti tisíc a rádi bychom 13. září po ukončení kampaně řekli, že do prodeje vůbec nepůjdou jednotlivé lístky. Je to to nejlepší, co se nám mohlo stát,“ řekl na předsezonní tiskové konferenci předseda představenstva HC Dynamo Ondřej Heřman s tím, že kdo permanentku vlastní, má garanci vstupu na extraligová utkání. Alespoň v tuto chvíli. Pokud by došlo k nějakému razantnímu snížení počtu lidí na tribunách, je klub podle Heřmana připraven reagovat.

Dynamo by navzdory dnešní složité ekonomické situaci mělo do sezony vstoupit poměrně v klidu. I když nedojde k naplnění původně avizovaného rozpočtu 150 milionů korun.

„Musíme se přizpůsobit. Kvůli tomu, že se nedostane na hokej tolik diváků, jsme nuceni rozpočet snížit. Pak se dostáváme někam ke 140 milionům,“ přiblížil novinářům většinový vlastník Dynama Petr Dědek.

I stran hráčského kádru, ze kterého bohužel vypadli dlouhodobě indisponovaní Jan Zdráhal (zranění v obličeji, už je však v tréninku) s Matejem Paulovičem (zlomená ruka), mají Východočeši hotovo. Jediným, kdo má aktuálně největší šanci stát se novým přírůstkem na soupisce, je Martin Kaut.

„Trénuje s námi, jsme v neustálém kontaktu s Coloradem Avalanche a jsme blízko dohodě, aby Martin u nás mohl začít extraligu,“ řekl k tomu sportovní ředitel klubu Dušan Salfický. Podle něj se za Kautovy soutěžní starty v Pardubicích přimlouvali i jeho agent Aleš Volek a pardubická legenda Milan Hejduk. „Je dva i další lidi jsme poprosili, jestli by za Martina nemohli v Coloradu ztratit slovo, a podle mě se trochu podařilo prolomit ledy,“ potvrdil Salfický.

Dalším, o kom se v letních měsících hodně diskutovalo, byl Tomáš Rolinek. Není vyloučené, že v sezoně dres Dynama oblékne, nebude to ovšem v nejbližší době.

„Tomáš regeneruje po úspěšné operaci a během pár dní by měl jít na led. Jsme domluvení, že nejdřív vyzkouší zápasové zatížení ve Vrchlabí. Věřím, že se během sezony objeví u nás,“ přál si Salfický.