Baví mě na sobě stále pracovat, říká třinecký hokejový útočník Hrňa

Dvaatřicetiletý útočník Erik Hrňa vyrostl z juniora, jímž byl v roce 2007, když do Třince přišel, v oporu mužstva, v jednoho z nejlepších extraligových střelců. A pamatuje oba tituly Ocelářů v letech 2011 i 2018.

Jak vnímáte, že jste v klubu z nynějších hráčů nejdéle?

Za chvíli mě čeká už jenom důchod, že? (směje se) Ale ne, je to pěkné, hrát tak dlouho na jednom místě. To se poštěstí málokomu. Teď už mám i rodinu, takže je super, když můžete být doma a nemusíte se stěhovat a hledat nové školky a školy. Že jsem tady tak dlouho, si moc cením. A doufejme, že tady ještě nějaký rok vydržím. To však bude záležet na mně a mých výkonech.

O místo v sestavě musíte pořád bojovat. Dřete s přibývajícími roky ještě více než dříve?

Je to o posilovně a nahánění fyzičky, ale mě to poslední roky baví. Baví mě na sobě pracovat, přidávat si. Nejsem už nejmladší, takže se musím furt snažit být nejméně na stejné úrovni, ne-li lepší, jako mladí kluci.

Jak se třinecké mužstvo změnilo v porovnání s minulou sezonou?

Hodně se omladilo. Jsou tady noví kluci, kteří jsou velice šikovní a hned zapadli do kabiny. Doufejme, že jim to bude šlapat tak, jako v přípravě a Generali Česká Cupu.

Brankář Josef Kořenář a útočníci Filip Zadina a Lukáš Jašek přišli na hostování ze zámořských soutěží. Jak vnímáte, že se zřejmě v listopadu vrátí do svých klubů?

Mohou sbírat zkušenosti a pro ně je jenom dobře, že budou hrát a nejen čekat, až jim začne sezona. Pro nás je to taky super, protože se můžeme podívat, jak se trénuje v Americe, a také se zlepšovat.

Vyhráli jste letní pohár. Ukazuje se, že máte našlápnuto k boji o nejvyšší extraligové příčky?

To bychom byli rádi, abychom měli dobrou pozici před play off. Potom se může stát cokoli. Ale samozřejmě chceme bojovat nahoře.

Věříte, že se sezona vzhledem k nekončící koronavirové pandemie dohraje?

Doufám, že ano. Bude to asi divoké, ale kéž by jo, protože sport baví hodně lidí a byla by škoda, kdyby se neměli na co koukat. A i kdyby případně nemohli kvůli různým koronavirovým opatřením na stadion, tak věřím, že hrát budeme a fandové budou moci hokej sledovat aspoň v televizi.

Třinec vyšel s iniciativou, aby hygienici pustili na stadion všechny fanoušky. Souhlasíte s tím?

Ano. Covid nás asi musí zasáhnout všechny a je jen otázka času, kdy si tím kdo projde. Pak by to mohlo utichnout. Ale uvidíme, jak to všechno dopadne.

Covid-19 se objevil i ve vašem partnerském prvoligovém Frýdku-Místku. Máte i kvůli tomu přísnější režim?

Také samozřejmě. Ale i bez toho bychom neměli nikam moc chodit, někde po večeřích. Měli bychom se vyhýbat i všelijakým společenským akcím, ať tady zbytečně nenastane chaos a nemáme posunutou sezonu.