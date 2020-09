Třinecký Varaďa: Absence nejde úplně zazdít, pro mladší nastal čas ukázat se

„Jsem rád, že jsme celou přípravu absolvovali bez nějaké virózy a karantény,“ řekl třinecký trenér Václav Varaďa. „Hráči se chovali velmi zodpovědně.“



A těší ho i výkony, které mužstvo v přípravě předvádělo. Ostatně vyhrálo letní Generali Česká Cup.

„Věřím, že na povedené zápasy navážeme v extralize, protože sezona bude velice náročná, ať už vzhledem ke koroně, ale i soupeřům, kteří určitě nezahálejí,“ dodal Varaďa.

Z Třince odešly zkušené dlouholeté opory - obránci Lukáš Krajíček a Vladimír Roth a útočníci Martin Adamský a Jiří Polanský.

„Věděli jsme, že hráči, kteří byli poslední dobou základními kameny našeho týmu, skončí, čímž se otevírala cesta pro mladé kluky, kteří se už srovnali s extraligou,“ uvedl Václav Varaďa.

„Hledali jsme hráče, kteří by charakterově i výkonnostně zapadli do naší mozaiky. A díváme se do budoucna. Cítím, že jsme vytvořili velmi dobrý, dobře namíchaný tým, který bude hrát o nejvyšší příčky.“

Novými hráči jsou obránci Jan Jaroměřský a Patrik Husák a útočníci Daniel Kurovský, Miloš Roman a Radek Veselý.

„Miloše Romana jsme brali jako odchovance. Věřili jsme, že může zaujmout jedno z míst po těch, co odešli, a vypadá to, že se s tím popasoval velmi dobře,“ řekl Varaďa. „Ostatní kluci potřebují hrát. Absence z loňska nejde úplně zazdít, jenže pro ty mladší hráče nastal čas, aby se ukázali.“

Kromě toho jsou v sestavě i mladé posily ze zámoří, brankář Josef Kořenář a útočníci Lukáš Jašek a Filip Zadina, které budou Ocelářům pomáhat nejméně do listopadu, než se vrátí do svých klubů v NHL a AHL.

Nebude pak v rozjeté sezoně těžké zacelit odchody tří hráčů?

„Soutěže v zámoří mohou být pozastavené delší dobu, ale variant je spousta,“ odpověděl Varaďa. „Pokud tým bude potřebovat pomoct, můžeme se dívat na zapojení mladých hráčů z partnerského Frýdku-Místku, kde dostanou velký prostor, a třeba už budou připraveni na místo v áčku. Možné odchody budeme řešit operativně.“

Frýdek-Místek se musel vypořádávat s koronavirovou nákazou, kterou mělo několik hráčů, a dosud druhou nejvyšší soutěž nerozjel. Duely s Třebíčí, Kolínem a Prostějovem kvůli karanténě odložil. Do ligy by tak měl vstoupit ve středu v Benátkách nad Jizerou.