Plzeňský Musil je zpátky v extralize: Snad si zbytek sezony užiju

Pauza byla vážně dlouhá, Plzni jste scházel od 28. listopadu.

Bylo těžké se na kluky jen dívat. Dva měsíce bez zápasu, když se hrají tři za týden, to vám toho dost uteče. Už jich moc nezbývá, takže doufám, že si zbytek sezony užiju naplno a hlavně ve zdraví.

Jak jste se na ledě cítil?

V první třetině docela dobře. Ve druhé jsem měl lehký výpadek, trochu mi došly síly. Pak jsem se do toho zase dostal. Trénoval jsem dobře, ale zápasy nic nenahradí.

Zrovna proti Mladé Boleslavi jsou to fyzicky náročné zápasy, že?

Kluci jsou dobře připravení. Zažil jsem tady v Boleslavi letní přípravu ještě předloni a v sezoně z toho pak těžil. Věděli jsme, že to bude náročný zápas, ale i my se snažíme být stále v pohybu. Z obou stran to bylo koukatelné, lidem doma u obrazovek se ten zápas musel líbit.

Zato výsledek vám určitě ne...

Je to škoda. První třetina byla od nás velice slušná, tam jsme měli dát nějaký gól. Druhá slabší, domácí nám odskočili. Myslím, že celkově to bylo vyrovnané utkání.

Co rozhodlo o vaší porážce 2:3?

To, že jsme neproměnili dost šancí. A taky práce v předbrankovém prostoru. Před Gašpiho (Krošelje) jsme tolik nechodili. Měli jsme víc clonit, měl to takhle jednodušší.

Přesto jste se nevzdali ani za stavu 3:0 pro domácí.

Kdyby bylo ještě víc času... Ale Boleslav závěr odehrála dobře, byla asi i víc hladovější v boji o puk.