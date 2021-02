Spousta zmařených plzeňských šancí, Pourovy trefy přišly v Boleslavi pozdě

„Herně to bylo v pořádku, předvedli jsme dobrý výkon. V první třetině jsme ale měli jít do vedení, pak by byl vývoj utkání jiný. První polovinu zápasu jsme na šance vyhráli, jenže je neproměnili,“ mínil plzeňský asistent Jiří Hanzlík.

Měl pravdu, hosté mohou litovat litovat řady zmařených možností z úvodu duelu. Gulaš, Pour i Přikryl najížděli sami na Krošelje, jenže slovinský gólman brejky skvěle pochytal a udržel bezbrankový stav.

Bruslaři si klíčový náskok vytvořili ve druhé části. Ještě ve 27. minutě přitom pálili z dobrých pozic Rob a po něm Dočekal, místo toho ale udeřili domácí. Hned jejich první přesilovou hru využil v čase 30:35 tvrdou ranou Stránský a přesně za 60 vteřin zakončil Šťastný brejk tři na jednoho, když k němu před odkrytou branku šťastně doklouzala tečovaná přihrávka Flynna.



Ve 38. minutě navíc Mladé Boleslavi vyšel další rychlý kontr, opět Stránský po sólu a kličce do forhendu nadvakrát dostal puk za Frodla - 3:0. „Plzeň byla chvíli lepší, ale nám strašně pomohl první gól. V přesilovce jsme se dostali na koně,“ řekl Pavel Patera, asistent Mladé Boleslavi.

Brankář Mladé Boleslavi Gašper Krošelj.

Hosty vrátila do hry až čtyřminutová přesilovka po vyloučení Bičevskise. Ze třetí třetiny uběhlo jen padesát vteřin, když Pour po vyhrané buly ostrou ranou bez přípravy nedal Krošeljovi šanci. Škoda se nadechla k tlaku, hrálo se hlavně v jejím útočném pásmu, ale bez efektu.



V 52. minutě mohl Bruslaře uklidnit osamocený Šťastný, ale Frodl proti jeho kličce natáhl pravý beton. Necelé čtyři minuty před koncem plzeňský brankář zůstal na střídačce a Pour po přihrávce Gulaše minutu před koncem procpal kotouč do sítě. Ale víc Plzeň nestihla.

„Snažili jsme se s výsledkem něco udělat až do poslední chvíle,“ ocenil Hanzlík. Jenže body tým nemá.