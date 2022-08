Přetížení organismu, covid, přehnané cíle. Hokejista Musil o svém kolapsu

Na Hané už působil v covidové sezoně 2019/20, během které nastřádal 28 bodů v 39 zápasech. Poté přestoupil do Plzně, odkud se teď vrací. Devětadvacetiletý útočník si v extralize vyzkoušel už čtyři celky.

První sezonu v Plzni jste měl zlomenou nohu, loni jste naskočil jen do třinácti zápasů. Co s vámi vlastně bylo?

Přetížení organismu. Covid, očekávání, všechno se to sešlo. Tělo na to blbě reagovalo. Nejspíš jsem hned po druhé dávce chytil Deltu a s tělem to zamávalo. Bohužel jsem s tím trénoval, nikdo nevěděl, jak to léčit. Antibiotika nepomohla. Zkoušelo se to znova, ale bylo to pořád dokola. Tělo dostalo hrozně zabrat, pomohla až dlouhá pauza.