Můj první profesionální hattrick, lebedil si Musil, specialista na Vary

Bílí Tygři předtím prohráli šest zápasů z posledních osmi, ale tentokrát dokázali proměňovat šance. Hattrickem se o jasné vítězství zasloužil útočník Adam Musil, kterého trenéři posunuli do první lajny.

„Je to můj první profesionální hattrick a jsem za něj moc rád. Proti Karlovým Varům se mi daří, letos jsem jim dal už pět gólů, ale doufám, že takhle budu pokračovat i s jinými soupeři,“ řekl liberecký hrdina zápasu. „V poslední době se nám nedařilo a věřím, že tahle výhra může být ten zlomový bod, který jsme potřebovali.“

Bílým Tygrům chyběli kromě zraněného Grígera i reprezentanti Lenc s Knotem, hrát nemohl ani elitní útočník Bulíř. Přeskládaná sestava si však vedla bravurně.

I když měl Liberec v poslední době se střílením gólů velké problémy, najednou bylo všechno jinak. Už v první třetině se na ledě tygří arény strhla parádní přestřelka, a kdyby v hledišti mohli být fanoušci, viděli by celkem šest gólů.

Po třech minutách hry sice hosty poslal do vedení Flek, Rachůnek však za 43 vteřin vyrovnal, a když pak dvě branky přidal domácí kapitán Jelínek, Bílí Tygři vedli už 3:1. To hosty přimělo k výměně brankáře: sedmnáctiletý mladík Hamrla uvolnil místo Novotnému.

Brankář Karlových Varů Patrik Hamrla zasahují v utkání proti Liberci.

Mikúš pak sice snížil, ale poslední slovo v úvodní části měli Liberečtí díky trefě Musila do horního růžku po výstavní Filippiho přihrávce.

Na 5:2 zvýšil ve druhé třetině zkušený útočník Špaček, který letos naskočil v extralize poprvé. Lídr farmářských Benátek se trefil parádně z vrcholu levého kruhu přímo do šibenice.

V poslední části si Liberečtí tři body i díky skvělým zákrokům Kváči v brance pohlídali a došli si pro druhou nejvyšší výhru v sezoně. „Dělali jsme laciné chyby při přechodu do útoku a soupeř nás tvrdě trestal, téměř z každého protiútoku jsme dostali branku,“ řekl karlovarský útočník Jakub Flek. „Sice jsme dali první gól, ale celý zápas jsme pak tlačili do kopce a Liberec byl jasně lepší, to si musíme přiznat.“

Po pěti domácích zápasech během deseti dnů teď hokejisty Liberce čeká menší pauza. Nejbližší utkání hrají příští pondělí v Olomouci.