Dvakrát doma. A Plzeň chce šest bodů. Musíme předvést kvalitu, velí kouč

Původně v Logspeed CZ Areně měli nastoupit ještě v úterý proti Liberci, dohrávka 10. kola se však přeložila až na středu 24. února. Před reprezentační pauzou tak trenéři Škody vytyčili jasný cíl - získat šest bodů a vrátit se do elitní čtyřky. Plzeň je nyní pátá, ale jen vinou horšího skóre za čtvrtým Libercem.



„Jestli se máme dál rvát o čtyřku, musíme doma předvést kvalitu a dokázat, že do ní patříme. Pravda leží na ledě a my musíme bezpodmínečně udělat maximum, abychom bodovali naplno. Bude to hodně těžký víkend,“ prohlásil hlavní kouč Ladislav Čihák.

Nicméně do obou utkání půjde jeho tým v roli favorita. S Litvínovem ve třech předchozích duelech sezony ztratil jediný bod, s Motorem dva za prosincovou porážku 3:4 v prodloužení. „Ale kdo je favoritem, je úplně jedno. Přijedou dva týmy, které hrají bruslivý hokej a my nesmíme nic podcenit. Budou to strašně těžké a pro nás důležité zápasy,“ řekl centr Petr Kodýtek.

I proto tým na čtvrtečním tréninku hodně piloval přesilové hry, ve kterých Plzeň v poslední době není příliš efektivní. „Někdy je to lepší, někdy horší. Chybí tam přidaná hodnota, moment překvapení, kdy uděláme něco nečekaného. Kluci se o to snaží, ale stále se to musí pilovat. Přesilovka je o detailech, někdy stačí stát půl metru vedle, mít hokejku na druhou stranu,“ mínil Čihák.

„Musíme v nich už konečně dát nějaké góly, dostat do kombinací klid. Snažíme se aby se to zlepšilo,“ doplnil Kodýtek, jehož jméno nechybí ve včera zveřejněné nominaci reprezentačního trenéra Filipa Pešána pro Švédské hry. Třetí díl série Euro Hockey Tour se koná v Malmö příští týden (11. - 14. února).

Do konce základní části zbývá Plzni odehrát dvanáct zápasů. Po úterní porážce v Mladé Boleslavi 2:3 vypadla z první čtyřky, na konci víkendu by v ní ale ráda byla zpět. „Jdeme zápas od zápasu, ale čtyřka je náš cíl,“ pokyvuje Kodýtek.

„Mrzí mě, že jsme v Bolce na body nedosáhli, protože herně tam od nás byly převážně dobré věci. Na to teď chceme doma navázat, ale s lepšími výsledky,“ konstatoval trenér Čihák.