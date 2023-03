Ostape, ty dáš první gól, věštila maminka. A Safin opravdu načal výhru Sparty

„Včera se probudila s tím, že se jí zdálo, že dám první gól. Hned mi to hlásila,“ vykládal čtyřiadvacetiletý vousáč.

Co jí na to odpověděl? Nic: „Mamka má takové momenty docela často, tak uvidíme, s čím přijde příště.“

Ona synovy výkony sledovala z tribuny, ale že by šlo jejích „prognóz“ využít častěji? „Upřímně nevím, co by u nás v kabině dělala,“ pousmál se trochu bezradně kouč Miloslav Hořava.

Místo toho se s třineckým kolegou Zdeňkem Motákem pustil do úvah o formátu play off. „My se prát nebudeme, ne?“ přivítali se s narážkou na dění na ledě.

Hořava pak zastával názor, že by radši, aby se zápasy hrály obden, ne dva dny po sobě. Jako to funguje ve zbytku Evropy. Ve Finsku, Švédsku i Švýcarsku se zároveň pokaždé střídá pořadatel.

Moták namítal, že by to s sebou neslo logistické problémy, zvlášť s cestováním přes celou republiku, navíc ještě přes noc. Když trenéři dostali otázku na samotný zápas, proč Sparta málem ztratila vedení 3:0 a z čeho pramenily chyby, Hořava podotkl, že týmům jednoduše po dvoutýdenní pauze chybí herní praxe.

„Všechno jim to změníme, uděláme jiný formát,“ rozesmál se Moták.

„Jo, my bychom si pokecali,“ souhlasil Hořava.

Pak se v dobrém rozešli.

Repríza. Jiná a vlastně stejná

Zkrátka žádné velké emoce. Střízlivé a nekonfliktní zhodnocení úvodního střetnutí dvou extraligových velikánů před více než třinácti tisíci lidmi v pražské O2 areně. Sparta byla lepší první půlku, druhou zase Třinec.

„Člověk nemůže čekat, že bude každou sérii vyhrávat 4:0. Stojíme proti týmu, který je od začátku roku nejlepší v extralize. Zítra je nový den, jedeme dál,“ pronesl třinecký útočník Andrej Nestrašil.

„Možná jsme si za stavu 3:0 mysleli, že můžeme zkusit něco jiného, vymýšleli jsme blbosti,“ řekl Pavel Kousal, jeden z hlavních iniciátorů sparťanské výhry (1+1).

Chyby začali kupit hlavně obránci, čehož Třinec často využíval. Párkrát se nechali nachytat zkušení beci Michal Kempný nebo Michal Moravčík, hodně práce měl v bráně Jakub Kovář. Několikrát zasahoval i proti samostatnému úniku. „Hlavní strůjce vítězství. Chytal výborně, ale nemělo by se stávat, že za nás musí všechno zachraňovat,“ kývl Kousal.

Oba třinecké góly vstřelili ve třetí třetině členové první útočné formace Martin Růžička a Tomáš Marcinko, to Spartu tentokrát zachránila šíře kádru. Však Kousal nastupoval ve třetí lajně a Safin s Finem Vauhkonenem ve čtvrté. Dvě elitní formace v neděli mlčely.

„V play off to přesně takhle bývá,“ pochvaloval si Hořava.

Sparta - Třinec Pondělí 19.00 online

K druhému zápasu celky nastoupí v pondělí od 19 hodin, Sparta s notně posilněným sebevědomím. Však když se v play off týmy utkaly naposledy – loni ve finále – Třinec první duel zvládl doma 4:1. Letos se role prohodily.

„Jenže oni po třech sezonách s titulem vědí, jak hrát play off. Sílu mají pořád stejnou, i když někdo odešel,“ myslí si Kousal.

„Co bylo loni, to už pro mě není na pořadu dne,“ neřeší Nestrašil.

„Ani mně se nezdá, že by naše série měla favorita. A to se nechci ponižovat, opravdu to tak cítím. Stejně jako v druhé sérii mezi Hradcem a Libercem mi přijde, že týmy jsou stejné,“ řekl Hořava.

Tak jak se tedy ostře sledovaná série vyvrbí dál? Bezvadná otázka pro Safinovu maminku.