Hokejová Sparta prodloužila smlouvu s šesti mladými hráči včetně Safina

Extraligová Sparta uplatnila opce ze stávajících smluv na šestici hráčů, kteří se většinou aktuálně snaží prosadit do kádru A týmu. Nejvýraznější postavou z nich je útočník Ostap Safin, jenž zasáhl i do čtvrtfinále play off proti Třinci. Dalšími jsou obránci Michael Krutil, Tomáše Tomek a útočníci Petr Hauser, Michal Vitouch a Ondřej Hrabik. Pražané o tom informovali na svém webu.