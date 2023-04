Tři sekundy a nájezd? Kacetla naštval: Na branku jsem sudí upozorňoval

K nájezdu se rozjel pardubický Tomáš Hyka, ale neproměnil. Třinec tak postoupil popáté v řadě do finále. Kacetl si vychutnal moment slávy, ale z rozhodnutí rozhodčích radost neměl.

Proti nájezdu jste u rozhodčích protestoval. Proč?

Nesouhlasil jsem s tím, protože jsem to neudělal schválně. Ani jsem neměl tušení, že bych do branky najel. Žádný velký odraz jsem neudělal a trochu mě to naštvalo. Ještě jsem rozhodčí upozorňoval, že ta branka moc nedrží, jestli ji zkontrolovali. Bohužel to vypadlo. Rozhodčí to asi pískli správně, asi to tak mělo být. Zaplaťpánbůh jsem to chytil.

Co se vám honilo hlavou, když jste viděl časomíru?

Viděl jsem nějaké dvě vteřiny a kousek. Napadlo mě, že to je osud. Hlavně jsem se potřeboval vydýchat, Pardubice nás docela tlačily, tak jsem musel sebrat síly a pozdržet to trochu. Hyčman (Tomáš Hyka) udělal trochu něco jiného, než jsem čekal, naštěstí mi trefil beton. Už mě měl docela hotového.

Pro vás o to sladší konec, ne?

Nebudu lhát, je to hezké. Ale radši bych bral, kdyby ten čas doběhl a nic se nestalo. Takhle se to zbytečně zdramatizovalo. Postoupili jsme se štěstím a jsem za to hrozně rád. Bojovali jsme a porazili favorizovaný tým, který vyhlásil útok na titul. A taky podle toho poskládal suverénní sestavu.

Čekal jste, že nájezd pojede Hyka?

Oni by mohli dát celý tým, mají výborné hráče na každém postu.

Znovu předvádíte famózní výkony. Jak to děláte?

Já bych se opakoval. Hrajeme jako jeden muž a na ledě to jde vidět. Pomáháme si, nás posouvá týmový výkon. Hrajeme disciplinovaně, víme, co máme dělat, a dodržujeme to. Ať je hráč sebelepší, nebo je ze čtvrté lajny. Díky tomu jsme úspěšní.

Vyřadili jste velké favority. Spartu a Pardubice, co vy na to?

Oba celky měly týmy na první místo, jenže narazily na nás, no. Obě série byly neskutečně těžké a soupeři si zaslouží kredit.

Je to tak, že základní část tolik neřešíte, protože víte, že v play off vyhrávat umíte?

Ne, to se jde zápas od zápasu. Štve nás, když prohrajeme. My prostě věříme, že to bude fungovat. Konec základní části se nám nepovedl, ale rozmotali jsme se dobře a pochopili, co máme v play off hrát. Však vítězná kostra týmu zůstala.

Hokejisté Třince slaví postup do finále.

Byla příprava na sedmý zápas jiná, když jste šestý nedochytal?

Ne, to se prostě někdy sejde, že vám to tam napadá. Potřebovali jsme impuls a skoro nám vyšel. Já na střídačce skákal radostí pokaždé, kdy jsme snížili.

Sledoval jste ve čtvrtek nejdelší zápas historie v druhé sérii mezi Hradcem a Vítkovicemi?

Díval jsem se a už jsem si taky přál, aby někdo ten gól dal. Obdivuju je, ale sám bych to hrát nechtěl.

Pro vás je asi dobře, že se vaši potenciální soupeři unavují, ne?

My zase prošli předkolem a stejně jsme zvládli nejtěžší týmy v extralize. Teď si dáme aspoň jeden den od hokeje úplný oddych.

Podívejte se, jak Ondřej Kacetl chytil nájezd v samotném závěru: