Udělal jsem všechno dobře, jen jsem nezvedl puk, mrzí Hyku promarněný nájezd

Hyka nabral rychlost, položil si gólmana Ondřeje Kacetla, měl před sebou prázdnou branku, ale nedokázal zvednout puk přes beton. Oceláři tak tři vteřiny před koncem udrželi těsné vedení 2:1 a popáté v řadě si zahrají extraligové finále. Dynamo poslali na dovolenou v sedmém semifinále.

„Věděl jsem, co chci udělat. Ale měl jsem moc velkou rychlost a nezvládl jsem zvednout puk. Byla přede mnou prázdná brána, měl to být gól. Ale někdy se to stává, no,“ krčil rameny zklamaný Hyka.

Tlak na vás v tu chvíli musel být obrovský.

Byl, ale takhle zkušený hráč, jako jsem já, by si s ním měl poradit. Nic okolo jsem nevnímal, chtěl jsem dát gól, ale nevyšlo to. Bohužel.

Přihlásil jste se na nájezd sám, nebo vás určil kouč?

Padly tam dvě možnosti –⁠ já, nebo Tomáš Zohorna. Řešili jsme to i s trenérem gólmanů, já jsem si prostě věřil, tak jsem jel. Na tréninku mi nájezdy šly, i tady jsem udělal všechno dobře, ale nezvedl jsem puk...

Nebyl to ale hlavní důvod vaší prohry. Nepovedla se vám především druhá třetina.

Celou sérii to byla stejná písnička. Začali jsme celkem slušně a ve druhé třetině jsme najednou zase úplně přestali hrát. Stálo nás to finále. Ve třetí třetině jsme ještě měli šance, trefili jsme tyčku, ten můj nájezd... Nedopadlo to.

V čem byl Třinec lepší?

Uměl potrestat každou naši chybu. Když takhle zkušenému týmu dáte sebemenší šanci, tak ji prostě využije. Stačí se podívat na druhý gól. Kärlis Čukste vzal puk na modré a jednoduše ho hodil do brány. To se nám celou dobu nedařilo.

Dokážete už nějak zhodnotit celou sezonu?

Teď to bolí. Já byl půlku sezony nemocný, ale kluci všechno odmakali. To samé v play off. Už jsem tohle zažil, abyste uspěli, musí se sejít opravdu hodně věcí. Chtěli jsme dosáhnout lepšího umístění, ale máme medaili a ta nás může posílit do dalších ročníků.