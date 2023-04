Dědek se opět zlobí na sudí. Šéf Třince je brání: Kdo to má vydržet? Toleranci

Po pátém postupu do finále v řadě oplýval prezident slezského klubu Ján Moder bodrou a spokojenou náladou. Jak by ne, vždyť po Spartě vyřadili dalšího jasného favorita, v pátek o tom rozhodli výhrou 2:1.

Na Dědka konkrétními slovy reagovat nechtěl: „K tomu se nebudu vyjadřovat, už jsme toho četli dost. Rozhodčí to možná trochu pouštěli na obě strany, i my bychom si mohli stěžovat, ale nemá cenu to řešit.“

Místo toho se Moder rozmluvil obecně o tom, jak nehezky se hokejové prostředí k rozhodčím dlouhodobě chová. Podle něj to ničemu neprospívá a hrozí, že o tu práci brzy nikdo nebude stát.

„V rámci rozvoje českého hokeje, což od Slováka zní směšně, musíme mít vůči sudím větší toleranci. Když ji mít nebudeme, za chvíli nebude mít tuhle práci kdo dělat. Občas se podívám na střídačku třineckého dorostu nebo juniorky a už tam začínající rozhodčí poslouchají ty nejhorší nadávky, co existují. Kdo to má vydržet? Já osobně bych to nedal. Každý vidí, když je poškozený, ale nevidí, když mu faul odpustí,“ řekl Moder.

Majitel třineckého klubu Ján Moder s mistrovským pohárem.

Výkony rozhodčích, lépe řečeno jejich přešlapy, jsou v letošním play off velkým tématem. Incidentů totiž není málo.

„Jste zkorumpovaní,“ křičel majitel Vítkovic Aleš Pavlík u kabiny rozhodčích před víc než týdnem. Stálo ho to omluvu a místo ve vedení Asociace profesionálních klubů, která extraligu řídí.

Dědek se poprvé veřejně zlobil před pár dny, když sudí v závěru pustili faul na Roberta Říčku, který se dral do dobré šance. Šéf rozhodčích Vladimír Pešina mu dal zpětně za pravdu a uvedl, že muž v pruhovaném Jakub Šindel chyboval.

Výsledek zápasu to ale nevrátí.

V pátečním sedmém zápase se udály minimálně dvě rozporuplné situace.

Kaňkou na celé sérii je, co vše musel snést pardubický Sedlák. Třinečtí mu znepříjemňovali a znechucovali každý metr na ledě, osekávali ho, bušili do něj, dávali mu co proto. Stačilo, aby Sedlák projel kolem a už si mohl připsat další bolestný šrám na těle.

Třinec se v tomto ohledu pohyboval na hraně a mnohdy i za ní. Je proto na zamyšlení extraligového vedení, zda chce na ledě vidět řezničinu, nebo líbivý hokej, v němž vyniknou ti nejlepší hráči díky tomu, že je rozhodčí budou důsledněji chránit. Tak jako to dělá NHL.

Ne pískat na ně každý malinký zákrok, ale nedovolit, aby se ze hry stal hon na hvězdy.

Jakub Voráček se hodně divil, když Hudáček ve druhé třetině za sestřelení Sedláka dostal jen dvouminutový trest. „Naskočit takhle na hlavu v sedmém zápase, když vedeš? Úplně jasně pět plus do konce,“ napsal.

Jakub Voracek @jachobe V 7 zápase takhle naskocit na hlavu když vedeš 2:1??5 plus do konce úplně jasne oblíbit odpovědět

Sám Sedlák hit komentoval o poznání smířlivěji: „Díval jsem se na puk, pak už jsem viděl jen ruce a ležel jsem na zemi. Bolel mě krk, ale stalo se. Je to hokej, hrajeme tvrdě. Tahle série byla naprosto férová.“

Třinci se zase nelíbila situace v nejzazším závěru. Když rozhodčí udělili tři sekundy před třetí sirénou trestné střílení pro Pardubice za to, že brankář Ondřej Kacetl tělem vychýlil branku ze své pozice. Podle nich to udělal úmyslně, aby přerušil obrovský tlak domácích.

„Nesouhlasil jsem s tím, protože jsem to neudělal schválně. Ani jsem neměl tušení, že bych do branky najel. Žádný velký odraz jsem neudělal a trochu mě to naštvalo. Ještě jsem rozhodčí upozorňoval, že ta branka moc nedrží, jestli ji zkontrolovali,“ vykládal Kacetl o pár minut později.

Majitel Ocelářů Moder si stěžovat nebude, naopak se jal vzpomínat:

„Já rozhodčí nekomentuju od incidentu, kdy si ze mě novináři udělali pr... Když jsme kdysi prohráli se Slavií, všichni jsme to brali, že Růža (trenér Vladimír Růžička) má všechno ovlivněné, co se týká rozhodčích. Postěžoval jsem si na to, jestli má vůbec smysl hrát. Ať si pražská kotlina vytvoří vlastí soutěž a my budeme hrát něco jiného. Novináři ze mě udělali totální blba, že chci tvořit nějakou regionálku. Od té doby si na ně nestěžuju.“

Třinec teď může jen čekat na finálového soupeře. Rozhoduje se v sobotu ve Vítkovicích, kam přijede k sedmému zápasu Hradec Králové.