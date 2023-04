Vláda jak v minulém století. Jak se tvoří dynastie Třince a co se v ní (ne)mění

„Čestně přiznám, že do série s Litvínovem jsme šli s určitými obavami,“ poví i třinecký šéf Ján Moder. „Měli jsme problémy s virózou v týmu. Prohráli jsme nějaké zápasy. Kondičně to nebylo ono. A na hráče padla deka.“

Do toho přičtěte ještě rozpačitou atmosféru v hledišti, kde se fandové dožadovali odvolání hlavního kouče: „Moták ven!“

Hradec - Třinec Úterý 17.00 online

Střih.

Z počátku března se přesuneme do druhé poloviny dubna. Stojíte u třinecké kabiny, před kterou se střídají respondenti s bojovnými vzkazy. „Už víckrát jsme se přesvědčili, že play off je jiná soutěž,“ hlásí útočník Martin Růžička.

„Tohle mužstvo je správně nastavené,“ lebedí si nedávno proklínaný kouč Moták.

„Cesta do finále je strašně těžká. Zvládli jsme ji, ale neuspokojujeme se tím,“ přidá bek Milan Doudera.

Nejspíš vám secvaklo, že Třinec obávané předkolo dávno překonal. Přesvědčivě? Skóre 3:0 na zápasy docela klame. Byla to fuška! Jenže po ní Oceláři vyprovodili na dovolenou i dva největší favority na titul.

Ve čtvrtfinále věhlasnou Spartu.

V semifinále mocné Pardubice.

Před sebou už vidí mistrovskou trofej. V cestě stojí poslední překážka. Hradec Králové, kde dnes od 17.00 startuje finále extraligy.

Vláda jako za komunismu

Ohromná a rychlá proměna Třince v ryzí podobě předvádí nevyzpytatelnost hokeje, vyrovnanost extraligy a možná něco, co je nejpodstatnější. Mimořádnou vyspělost a neuvěřitelný vítězný chtíč, kterým se s příchodem jara a play off soudržná parta od polských hranic nakazí. „Je tu silné jádro, které získalo předchozí tituly,“ říká obránce Martin Marinčin. „Víme, co nás čeká, jak to funguje v play off a co to obnáší.“

Hokejisté Třince se radují z druhého gólu v sedmém zápase.

Slovák Marinčin s krajanem Daněm a útočníkem Nestrašilem tvoří trio, které jako jediné v kádru nastřádalo trojciferný počet startů v NHL. Bylo by ale přehnané tvrdit, že někdo z nich v ní platil za hvězdu. V Třinci se nevyskytuje ani plejer, na němž by dlouhodobě stál český národní tým. Naopak! Reprezentanti Musil, Kundrátek, bratři Kovařčíci, Stránský, Špaček, Hrubec nebo Slovák Gernát jej v průběhu posledních let opustili, ale vyznění sezony se na rozdíl od sestavy nemění.

Od jara 2018 nezná nejvyšší soutěž finále bez Třince. Poslední tři play off ovládl.

Nyní útočí na čtvrté zlato v řadě, což se v historii samostatné soutěže povedlo jen hegemonovi ze Vsetína, jenž na sklonku tisíciletí v kabině nahromadil světové šampiony a olympijské vítěze.

Pokud byste podobný kousek toužili vypátrat, nejdřív nalistujte na stránky předválečných dějin. Tehdy domácím kluzištím kraloval LTC Praha. Později se vláda přesunula do Brna, kde v 50. letech komunističtí aparátčíci uměle založili hokejový tým hvězd. Zlatou dynastii se čtyřmi či více tituly v kuse potom pamatují jen v Jihlavě a Kladně.

Už chápete, kam se Třinec může zařadit?

Nový kouč a poprvé favorit

Ač Oceláři vstupují do pátého finále, několik novinek evidujete. Poprvé jej do něj nepřivedl kouč Václav Varaďa, ale zmiňovaný Moták. Je to však stejné, jako když se střídají řidiči tramvaje uprostřed linky na smluvené zastávce. Nový šofér možná odlišně brzdí nebo zvoní, dál ale jede po stejných kolejích, nemění se cílová stanice ani převážná část cestujících.

I sám Moták přiznává, že navazuje na způsoby, které Varaďa před rozloučením vylaďoval i mimo led ke zlaté dokonalosti. Třinec například včera odpoledne vyjel do Hradce jako obvykle s vlastním kuchařem. Vedení klubu nocuje v jiném hotelu, aby jeho přítomnost hráče nikterak nerozptylovala. I takové maličkosti mohou rozhodovat. A Oceláři poprvé od jara 2018 rozjíždějí sérii o titul jako jasní favorité. „To si nemyslím,“ opáčí kouč Moták. „Už semifinálové partie byly vyrovnané.“

To je pravda. Po nich se ale poslední sezony vždy jásá v Třinci.